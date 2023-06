Tras semanas de búsqueda, parece que 'Pasapalabra' ha encontrado por fin un combo suficientemente pontente para tomar el relevo mediático de Rafa y Orestes: la famosa pareja protagonizó una de las mayores contiendas televisivas que se recuerdan, convocando a millones de espectadores para deleite de la cadena y embolsándose un premio histórico.

Con la aplastante victoria de Rafa Castaño y la descalificación de Orestes (después de batir todos los récords de permanencia en el concurso) las tardes parecían haber quedado huérfanas de esta sana rivalidad que mantenía a la audiencia espectante ante la pantalla.

Aunque desde entonces algunos participantes se han hecho un hueco en los corazones de la gente e incluso ha habido alguna que otra polémica con la desaparición por sorpresa de Encarni, lo cierto es que cuesta encontrar a dos figuras que tengan la química suficiente para conquistar a la pantalla como solían hacerlo el burgalés y el sevillano.

Ahora, por fin, con la irrupción de Fernando Castro parece que la simpatía de los espectadores comienza a despertar como solía hacerlo en los últimos meses antes de la eclosión final del Rafa versus Orestes.

Roberto Leal detiene 'Pasapalabra' para hablar de un secreto de Fernando Castro

Una muestra de esta sana transición, además de los comentarios y el número de programas que el joven ya va acumulando, es la confianza que poco a poco se va construyendo entre él y Roberto Leal: el flamante presentador de 'Pasapalabra' y uno de los rostros más visibles del grupo Atresmedia.

La prueba de ello está, por ejemplo, en un incidente que ocurrió el pasado 12 de junio: cuando el conductor detuvo la dinámica habitual del programa para aclarar uno de los mayores secretos del joven. Ambos se enfrascaron en una conversación informal, donde él compostelano aclaró un importante punto sobre su identidad: "De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando, no pasa nada". Después, ha explicado que "es como pasar de lo formal a lo informal".

Roberto Leal recogía el guante y aclaraba: "Nosotros ya somos casi colegas. Te dicen 'Fer' tus colegas entonces, ¿no? Este momento de intimidad ha motivado otra confesión por parte de Roberto Leal: "Es el paso del tiempo. A mí me dicen 'Rober'.

El sevillano destacó el parecido del concursante con el baloncestista gallego Fernando Romay: "Parecías un ventrílocuo porque os dais cierto aire".