La presencia de Belinda Washington en 'El Grand Prix' fue toda una sorpresa para los espectadores. Lo que nadie vio venir fue lo que la conocida actriz haría durante la prueba de los bolos, una de las más míticas del formato. Si bien es complicado no llegar a tirar ningún bolo, lo cierto es que el equipo de Tineo (Asturias), logró mantener todos en pie.

Durante el programa, los espectadores recordaron a Belinda Washington por su participación en la serie 'Paquita Salas'. Otros no dudaron en afirmar la supuesta grabación de un nuevo capítulo de 'Paquita Salas': "Paquita Salas consiguiendo a Belinda en 'El Grand Prix'", se llegó a leer en la red social de Elon Musk.

Las menciones acerca de su participación en la conocida serie de Netflix, tuvieron más sentido que nunca durante su paso por la prueba de los bolos. Las indicaciones que la actriz proporcionaba al equipo amarillo no fueron precisamente buenas. Tras confundir la izquierda con la derecha o repetir constantemente "¡hacia mí!", los tinetenses no lograron tumbar ningún bolo.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. De hecho, la propia Belinda Washington salió al frente para pedir perdón y, nuevamente, no ajena al recuerdo a Paquita Salas, lanzó esta disculpa respondiendo a uno de los usuarios: "¡Qué desastre! Pido disculpas. No es lo mío, Paquita. Te dije que en la prueba de los bolos no iba a dar pie con bola".