Patricia Pardo ha regresado este lunes de sus vacaciones. La presentadora ha tomado de nuevo las riendas de 'El programa del verano', que afronta sus últimas emisiones en Telecinco ante la inminente llegada de 'La mirada crítica' con Ana Terradillos y 'Vamos a ver' con Joaquín Prat.

La periodista, que este verano se convertía en noticia tras anunciar que está embarazada de su primer hijo junto a Christian Gálvez, ha protagonizado un divertido momento por el vestido que ha lucido en su reincorporación al trabajo.

Según ha explicado, una espectadora le ha enviado un mensaje a través de Instagram para alertarle del error que había cometido con el traje en cuestión: "Me ha dicho que tiene el mismo vestido y que he cometido el mismo error que ella, que me lo he puesto al revés".

Pardo ha reconocido que la mujer le había dado "una alegría" con sus palabras, ya que "así me lo puedo poner de las dos formas". "Así no queda tan mal, ¿no?", ha comentado ante las risas de sus compañeros para, seguidamente, apuntar que es "reversible".

"La semana que viene me lo vuelvo a poner y me lo pondré bien, muchas gracias señora por el mensaje", ha finalizado para pasar a tratar algunos de los contenidos del día.

