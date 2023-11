Esperanza Aguirre se ha convertido en una de las protagonistas del fin de semana por su presencia en la manifestación frente a la sede del PSOE. Tan solo un día más tarde, durante la tarde del domingo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid acudió a 'La Roca' para justificar su asistencia. Además, también aprovechó para responder al recado que le dejó Celia Villalobos en 'laSexta xplica'.

Durante su intervención en el espacio de laSexta, Aguirre desveló entre risas el motivo por el que acabó yendo a la concentración: "Estoy regular de la olla y, cuando me llamaron de la productora vuestra, creí que era para ayer. A las 17:10 no había ido el coche y me dijeron: '¡Pero si es mañana!'. Entonces, como era al lado de mi casa, me fui a la 'manifa'. Pero por convicción".

Además, aseguró que no fue la responsable de que cortaran el tráfico en la calle Ferraz: "El tráfico ya lo habían cortado las lecheras esas. Para vuestra información, había 28 lecheras". "Le dije a una de una televisión: '¿Pero no ves que hay más jefes que indios?' Porque estábamos poquísimos", comentó en su conversación con Nuria Roca.

Después de que la presentadora le preguntara que si sabía que era "una concentración no autorizada", Aguirre subrayó que "las concentraciones no hay que autorizarlas". "Vamos a empezar por el principio. Era una reunión. ¿Quién tiene que convocarlo? Esto estaba en las redes sociales. No era ni siquiera concentración, era una reunión y éramos poquísimos", insistió.

Aguirre también reaccióno a las declaraciones de Celia Villalobos, que no dudó en rechazar la actitud de su antigua compañera de partido. "Me parece un error gravísimo y, desde luego, a mí no me representa", aseguró en 'laSexta xplica'.

"Me han dicho que dijo que yo no la representaba. Podíamos a lo mejor preguntar a los votantes quién representa mejor", replicó la expresidenta autonómica, que también mostró su apoyo a la manifestación del próximo 18 de noviembre: "Espero que llenemos Cibeles con más gente todavía que la que tuvimos en Colón".