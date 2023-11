Los periodistas volvieron a vivir una difícil noche en la protesta contra la amnistía que tuvo lugar en la madrileña Ferraz de Madrid. Además del ataque homófobo del que un reportero de laSexta fue víctima, el eurodiputado Hermann Tertsch trató de amedrentar a un periodista de ElPlural que se le acercó a preguntarle sobre la concentración a la que asistió.

"Dile a tu jefe que es un auténtico miserable. Una basura. Tenéis una basura de medio de una basura de jefe. (Enric) Sopena es tu jefe. El dueño de esta mierda es Sopena", aseguró el cargo público de VOX, mientras recibía los aplaudos y vitores de otros asistentes por dichas palabras hacia el periodista del citado medio.

Este tenso momento no continuó ahí, ya que Tertsch continuó insultando al periodista y a su medio mientras agarraba su micrófono: "Sois una auténtica basura golpista".

"El micrófono no me lo toque, Don Hermann", aseguró el reportero de ElPlural antes de preguntarle al europarlamentario de VOX si se había quedado a gusto con lo que había dicho. "Sí, claro que sí. ¿Quieres más?", le contestó Tertsch al periodista antes de que otros asistentes a la concentración le gritasen 'fuera, fuera'.

Daniel Esteve, líder de Desokupa, desde Ferrazhttps://t.co/BCVbZWCzfs pic.twitter.com/f77SDsI0tA — El Plural (@El_Plural) 7 de noviembre de 2023

Estas palabras de Tertsch ha generado diversas reacciones, incluida la de Macarena Olona, su excompañera de VOX, que publicó un tuit al respecto en Twitter (Ahora conocida como X): "Un cargo público no puede hacer esto. Lo que hace aquí Hermann Tertsch es señalar a periodistas como un chulo de tasca. No se puede representar a millones de españoles de esta guisa. Es grosero y grotesco. Y si no se condena, se acepta".