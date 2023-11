'Vamos a ver' contó en su entrega del miércoles, 8 de noviembre, con el testimonio de Juan José Ballesta. Después de haber declarado ante el juez tras ser acusado de una presunta agresión sexual, el actor ha optado por hablar públicamente para contar cómo se encuentra.

En una conversación telefónica y en directo con Joaquín Prat, Ballesta insistió varias veces en que no conoce a la mujer que le acusa: "No sé ni qué decirte, es de locos". "No la conozco. No sé si lo quiere hacer por un tema económico, mediático... No tengo ni idea", aseguró.

"Es un tema que me viene muy grande, no tiene nada que ver conmigo", declaró en el magacín matinal de Telecinco, donde además de mostrar su "confianza" en la justicia, manifestó su deseo "de que todo se solucione lo antes posible".

En cuanto a su declaración ante el juez, negó que hubiera estado con la mujer en el lugar donde habría sucedido el hecho del que le acusa: "Estaba en casa para darle la cena a mi hijo. Es una cosa surrealista".

No obstante, Ballesta subrayó que no tiene intención de "cargar" contra la denunciante: "Que se solucione lo antes posible, que se aclare lo ante posible, que limpien mi nombre. Si la chica está mal, no le voy a echar más mierda encima, pero lo he pasado mal". "Con la cabeza bien alta siempre, no tengo nada que ocultar", recalcó el actor, que también reconoció que todo esto le ha "repercutido" en su trabajo.