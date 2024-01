No todo es lo que parece en La Isla de las Tentaciones. O al menos, así se desprende de lo que han destapado en las redes sociales, donde se ha filtrado lo que pasará con la pareja más famosa de la séptima edición del reality de Telecinco, ahora en emisión pero grabada hace ya meses.

Una cuenta especializada en "salseos" y analizar realities ha sido la encargada de investigar para realizar algún que otro "spoiler" sobre esta edición de La Isla de las Tentaciones. Y, según esta cuenta (llamada "LaCuernis"), no le han puesto muy difícil conocer cuál es el desenlace de la séptima edición del programa presentado por Sandra Barneda.

Hay que tener en cuenta que esta séptima edición de La Isla de las Tentaciones se grabó en mayo, por lo que ha habido un decalaje de aproximadamente medio año hasta su emisión. Se trata de una larga temporada como para que sus protagonistas, algunos de ellos ya muy conocidos para los miles de seguidores del reality y del circuito de famoseo de Telecinco, puedan ocultar si siguen juntos o no tras su paso por el programa que pone a prueba su fidelidad siendo tentados por un grupo de chicos y chicas donde los músculos y la voluptuosidad son la nota dominante.

De hecho, La Isla de las Tentaciones 7 ha comenzado de forma muy movida. Dos parejas que iniciaron la aventura ya no siguen en el reality. A las primeras de cambio se produjo un abandono. Róber, pareja de la influencer Alba Casillas -prima del exportero del Real Madrid Iker Casillas-, se vio sobrepasado psicológicamente tras una crisis de confianza en la pareja, cuando su novia insinuó que él se había portado mal en la primera fiesta de los chicos emparejados con sus tentadoras. Era falso, y Alba tuvo que rectificar una vez vio los vídeos de la citada fiesta, donde quienes protagonizaron algún bailoteo subido de tono y momento de contacto físico en la piscina fueron otros.

Pero lo que dio una mayor carga truculenta de morbo e incluso violencia a La Isla de las Tentaciones fue el momento celópata protagonizado por Andrea, una joven malagueña de tan solo 18 años que concursaba junto a su novio, Álvaro, de 26. Álvaro, que mantuvo distancias en la primera noche de fiesta con las tentadoras, hizo algún pequeño bailoteo con alguna de ellas, pero evitando el roce y con separación entre los cuerpos. Sin embargo, Andrea enloqueció al ver el vídeo y comenzaron los reproches hacia él y sus iracundas arrancadas contra las tentadoras, plasmadas previamente en una retadora y agresiva mirada que ya se ha vuelto poco menos que viral.

A partir de ahí se acentuó la espiral de celos en ello y los llantos en él, que pese a todo intentó disfrutar algo de los momentos de fiesta con las tentadoras. Al final, Andrea decidió hacer las maletas, se enfrentaron cara a cara en una hoguera, volvieron a saltar las chispas y acabaron abandonando ambos la isla, en su caso por separado.

Filtran el final de una de las parejas de La Isla de las Tentaciones

Llegaron dos nuevas parejas, ya ha pasado una primera infidelidad con beso y se ha abierto otro frente, después de que una provocativa tentadora, vieja conocida de La Isla de las Tentaciones, Valeria, sacase a la luz que se dio un beso fuera del programa con David, quien forma pareja en el programa con María. David y María constituyen la pareja más famosa de esta edición, toda vez que ella fue tentadora de él en una edición anterior.

El hecho es que María, tres enterarse de lo dicho por Valeria, parece haber caído en la tristeza, sin disfrutar de la fiesta en Villa Montaña (la casa que alberga a las chicas y a sus tentadores) y replanteándose su futuro con David en caso de que confirme que el beso de Valeria ocurrió de verdad cuando ya estaban juntos en su relación.

María parece distanciarse así en las emisiones de La Isla de las Tentaciones, pero ha llegado "LaCuernis" para hacer su "spoiler" y desvelar la realidad, que según esta cuenta de redes sociales indica que David y María siguen juntos, con lo que no se producirá la ruptura de la pareja más famosa de esta edición.

"LaCuernis" ha asegurado que los dos integrantes de la pareja han sido "muy obvios" en sus redes sociales, donde localizó vídeos juntos presumiendo de su amor en los meses posteriores a la grabación del programa, pero mucho tiempo antes de su emisión. Asimismo, a medida que se acercaba el estreno en Telecinco, ya no hacían público contenido juntos, pero "LaCuernis" se ha percatado de que publicaban por separado imágenes de los mismos sitios. La duda es hasta qué punto el contrato con el reality le sobliga a no mostrar u ocultar si siguen juntos o no tras la grabación. Pero esta vez parece que David y María han sido cazados.