Las reacciones a la elección de Nebulossa como representantes de España en Eurovisión 2024 con 'Zorra' continúan. Además de Manu Tenorio, Susana Díaz también ha criticado la canción ganadora de la tercera edición del Benidorm Fest en 'Espejo Público', obviando la intención del dúo alicantino de resignificar esta palabra que es utilizada para insultar a las mujeres.

La expresidenta socialista de la Junta de Andalucía ha confesado que no le gusta que me llamen zorra "ni que mis hijos llamen zorra a su profe", aunque añadiendo que "al arte no hay que ponerle valla".

"Que no me lo vendan como un empoderamiento porque yo creo que empoderar a las mujeres es ponerles más ceros en sus nóminas, ponerles guarderías gratuitas, corresponsabilidad en las cargas familiares", ha asegurado Díaz, añadiendo lo siguiente: "Que me llamen puta no me parece que me empodere porque por la misma conducta no le llaman al hombre puto".

Lo cierto es que gran parte de las colaboradoras de 'Espejo Público' también han tenido una posición muy similar a la de Susana Díaz. Por ejemplo, Carmen Morodo también se ha mostrado muy crítica con esta canción: "Lo que quieren decir es que nos empoderamos nosotras intentando cambiar el significado de una palabra y haciendo que una palabra ahora tenga otro significado positivo. Al contrario, nos lo estamos llamando a nosotras mismas".

"El empoderamiento tiene que ver en los sueldos, en la toma de decisiones en la visibilidad incluso esa escena de hipersexualidad va en contra de cualquier reivindicación feminista", ha sentenciado la periodista.