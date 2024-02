'Planeta Calleja' se ha convertido en uno de los buques insignia de Cuatro. Además de cosechar grandes audiencias, el formato presentado por Jesús Calleja suele recibir comentarios muy positivos por parte de los espectadores. Sin embargo, el programa emitió el pasado lunes una de sus entregas más controvertidas hasta la fecha, ya que la elección de sus invitadas no fue del agrado del público.

En esta ocasión, el leonés viajó hasta la Patagonia en compañía de María Pombo y su hermana Marta, dos de las influencers con mayor repercusión en nuestro país. Pero la aventura desató una oleada de críticas por parte de los espectadores que comentaban el programa en redes. De hecho, la gran mayoría de los tuits con el hashtag #PomboCalleja contienen mensajes muy negativos hacia al programa.

"Creo que ha sido una pérdida de tiempo y malgastar un programa", comentaba un usuario, mientras que otro resaltaba que es fan del programa de Calleja "cuando va gente interesante y que tiene un discurso inteligente". "Anoche fue espantoso", añadió esa misma persona.

Otros manifestaban su enfado por invitar "a este tipo de personas que desvirtúan la realidad, sobre todo, hacia la población más joven". "Infumable el programa con estas", sentenciaba otro de los televidentes en la red social X (Twitter).

María Pombo responde a las críticas

Los espectaculares paisajes de Cabo de Hornos o del Glaciar Pía no consiguieron salvar una entrega que a muchos espectadores se les atragantó por la presencia de las hermanas Pombo. Precisamente, ambas respondieron a las críticas que suelen recibir habitualmente.

"No somos tan tradicionales como creéis", aseguró Marta: "Mi padre siempre nos ha dado muchísima libertad, nunca nos ha puesto barreras ni horas de llegada". "Siempre ha depositado confianza", añadió.

María, por su parte, apoyó el discurso de su hermana: "El objetivo de la vida para mis padres es ser feliz. Yo quiero que mis hijos, en un futuro, sean lo que sean, sean felices. Que no aguanten cosas que no tienen que aguantar".

Además, no ocultó su malestar cuando se puso sobre la mesa el tema de la política: "De derechas, pijas, política, niños... Todo es polémico hacia nosotros". "Nadie se justifica. ¿Por qué nosotras tenemos que estar todo el rato justificándonos?", se preguntó María, que también negó que sea "clasista". "Me considero una persona humilde dentro del mundo en el que estoy", admitió: "En redes me definen como un personaje que no soy".