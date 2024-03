Algunos programas de televisión continúan llevando a sus platós a militares que dicen ser transexuales. Esta situación, denunciada el pasado miércoles por Carla Antonelli en sus redes sociales, dio lugar durante la tarde de este jueves a un incómodo encontronazo entre Sonsoles Ónega y uno de sus invitados de 'Y ahora Sonsoles'.

Para analizar posibles fraudes a la ley Trans, el magacín de Antena 3 contó ayer con Francisca Javier, exmilitar y exguardia civil que ha cambiado de género pero que sigue manteniendo su aspecto de siempre. La escritora Valeria Vegas, activista de los derechos de las personas trans, se quejó ante la dirección del programa. "¿Por qué los seguís trayendo? ¿Van a pasar los 37 por aquí?", preguntó en referencia a los militares de Ceuta que se han acogido a la citada ley.

Francisca Javier, que no supo explicar qué tipo de disforia sufre, indignó aún más cuando señaló "la cantidad de mujeres lesbianas que no se depilan". "¿Pero qué está diciendo?", se preguntó Sonsoles al tiempo que Valeria explotaba: "¡Ya basta!". "Los medios de comunicación tienen una obligación, que es no traer gentuza", recordó, visiblemente molesta por lo que estaba ocurriendo: "Esto no puede ocurrir en un plató en 2024".

Sonsoles Ónega, obligada a paralizar 'Y ahora Sonsoles': "¡Qué le corten el micrófono!" ante las barbaridades que escucha en plató y corta la entrevista con Javier, ahora Francisca y sentencia "Es la primera vez que me arrepiento de traer a alguien a plató" pic.twitter.com/S3yzBdU5Mz — TVMASPI (@sebas_maspons) 7 de marzo de 2024

Pero la gota que colmó el vaso fueron las palabras que pronunció el invitado a continuación: "Hay 148.000 mujeres que el año pasado dijeron que habían sido maltratadas, y no es verdad". En ese instante, la presentadora decidió dar por finalizada la entrevista: "¡Hasta ahí podíamos llegar! Eso sí que no, ¿eh? Eso sí que no".

"¿Sabe lo que le digo? Que a este programa han venido todos. Los que dicen que se sienten de una forma o de otra. Nunca me he arrepentido de haber traído a nadie, a usted sí", añadió Sonsoles ante los aplausos del público. "Que le corten el micrófono", pidió la periodista mientras Francisca Javier intentaba continuar con su discurso.

"¿Que le corten el micrófono?", reaccionó sorprendida la mujer del exguardia civil, también presente en plató. "Sí, porque aquí mando yo", replicó Sonsoles: "Y para decir barbaridades, decido si las quiero escuchar o no". Acto seguido negó que estuviera censurándoles, tal y como le acusaron.

Tras dar por finalizada la entrevista, la madre de un joven transexual que también se encontraba en el estudio dio por zanjado el tema: "Usted se está riendo de personas débiles que necesitan el apoyo a través de la Ley Trans". "Es una parte de la sociedad que está debilitada porque no tiene apoyo. Personas como ustedes vienen a reírse, a desacreditar", finalizó.