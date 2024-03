Antonio Romero y Rafael Ruiz, Los del Río, llevaban 30 años en los escenarios, entre actuaciones en tablaos y fiestas 'vips', cuando en 1996 se hicieron famosos en el mundo entero con una canción que se convirtió en el himno electoral de la campaña de Bill Clinton: 'Macarena'. Movistar Plus+ analiza el fenómeno en 'Macarena', docuserie que estrena este lunes 18 de marzo y en la que participa el veterano dúo sevillano que llegó a actuar en el descanso de la Super Bowl, el 'show' con más audiencia de la televisión estadounidense.

Lo que queda claro en la docuserie es que mucha gente quiere apropiarse del éxito de la 'Macarena'.

Eso ocurre hasta en las mejores familias. Pero yo, Antonio Romero Monge, soy el autor de la canción. La pasé a la editorial para que la promocionara y le di un porcentaje, y el resto lo repartí con mi compañero de fatiga y de trabajo, Rafael, de lo cual me siento enormemente orgulloso. Lo demás es como si yo me quiero aprovechar del fenómeno 'Ocho apellidos vascos' y, como somos los que ponemos la guinda a la película, después de cobrar pedimos también un 'royalty'. Yo creo que no me pertenece.

Menudo éxito alcanzó la canción y eso que dice que la escribió en 10 segundos.

Bueno, es que los andaluces somos muy exagerados. No en 10 segundos, pero en un día, y esa noche la cambié. Porque el estribillo era con Magdalena, pero como tengo una hija que se llama Esperanza Macarena lo cambié.

¿Cuánto han ganado Los del Río con la 'Macarena'?

¿No puedes hacer la pregunta al revés, en plan cuánto han ganado los demás gracias a Los del Río? Es que no los sabemos. Con una familia, comprando, yendo a la plaza de abastos todos los días, con los nietos, los hijos, pues considero que no llevo las cuentas de lo que 'Macarena' ha dejado o ha dejado de dejar. Lo sabe mejor la SGAE, que es la que ha cobrado y luego nos ha dado el porcentaje que nos pertenece.

¿Todavía viven de la 'Macarena'?

Y esperemos que nuestros nietos y bisnietos. Después de que mueran los autores, la familia tiene 50 años para beneficiarse de los derechos de la canción, y luego pasa a ser de dominio público. Lo que queremos arreglar es eso. ¿Por qué tiene que pasar a ser de dominio público una cosa que hemos hecho nosotros para nuestras familias?

En la docuserie de Movistar Plus+, uno de los miembros del grupo Desmadre 75 dice que 'Macarena' es "un plagio claro" de una de sus canciones.

La compañía discográfica ya arregló eso hace muchos años. Además, es muy raro que algo no se parezca a otra cosa. Cuando una cosa suena en todo el mundo, todos se apuntan al coche de los toreros a ver lo que pueden coger.

'Macarena' ha tenido muchas versiones, pero se quedaron con ganas de grabar una en especial, ¿no?

El abogado de Michael Jackson nos decía que estaba loco por grabar una versión con nosotros. De hecho, antes de comenzar su espectáculo ponía la 'Macarena' para calentar al público que iba a verlo. Estaba enamorado de la canción. Esa morriña no se nos quitará en la vida, porque grabar con él hubiese sido algo maravilloso, pero hemos hecho una versión con el rapero Tygn, otra con los cubanos Gente de Zona... Pero claro, se nos quedó esa espinita.

"Hillary Clinton nos dio las gracias porque ganaron las elecciones gracias a la 'Macarena'"

Poca gente no habrá bailado la 'Macarena'. ¿Pero a quién les hizo más gracia ver haciendo la coreografía?

A Hillary Clinton, que ahora ha estado en Sevilla, en la casa de la duquesa de Alba, invitada por su hija María Eugenia, y nos dio las gracias porque ellos ganaron las elecciones de 1996 gracias a la 'Macarena'. Y te cuento otra anécdota: que en Viernes Santo sale una Esperanza de Triana en cofradía, en Miami, gracias a la canción de Los del Río. Salen con túnicas en vez de capirotes por aquello del Ku Klux Klan.

Ahora han estado en el palacio de la duquesa de Alba, pero son habituales de las fiestas de la realeza y los 'vips': estuvieron en el último cumpleaños del emérito en Abu Dabi, cantaron en el bautizo de Tamara Falcó... ¿Cómo consiguieron entrar en ese círculo?

Gracias a la seriedad y el respeto que estamos demostrando desde hace 60 años. Porque antes de la 'Macarena' ya llevábamos 30 años yendo a las mejores casas de medio mundo, a la de los Reyes de España, a la del rey Hussein de Jordania, hemos estado en el Vaticano varias veces para cantar... Cuando tú te comportas en los sitios como hay que comportarse y con el respeto que se requiere, pues te reclaman y te llaman para hacer las mejores fiestas. ¿Qué nos ocurrió con Juan Carlos? Que nos llevó al 41º cumpleaños de la reina Sofía y a partir de ahí, la sociedad española y de medio mundo dijo: si Los del Río van a este tipo de fiestas con los más grandes de España tendremos que tenerlos nosotros en nuestras casas también.

Varios testimonios de la docuserie de Movistar Plus+ comentan que la canción no hubiera triunfado tanto sin parte de la letra en inglés.

Y si yo no hubiera nacido no hubieran podido meterle el inglés a la canción. Nuestra 'Macarena' iba como un tiro, pasó a 2.000 por hora por Portugal, se plantó en México, luego se le puso el inglés y ahora está en todos los idiomas del mundo. ¿Tú la haces y el que le mete el inglés es el que tiene el éxito y los demás no valen? Hay que ser más humilde y respetar las cosas que hacen los demás.

Llevan 60 años en los escenarios. ¿Se plantean la jubilación?

Es que uno se jubila y se va al barrio de los callados, así que no hay que jubilarse nunca. Además tenemos hijos y nietos y si en algún momento hay que echarles una manita, para eso estamos aquí. Si estamos haciendo lo que nos gusta y estamos haciendo disfrutar al mundo, ¿qué más queremos?