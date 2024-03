Cuatro emitió anoche una nueva entrega de 'Martínez y Hermanos', que contó esta vez con Leo Harlem, Paco León e Hiba Abouk como invitados. Los tres famosos participaron en los distintos juegos propuestos por Dani Martínez, dando pie a que todos ellos contaran anécdotas y curiosidades cuanto menos sorprendentes.

Una de ellas llegó de la mano de Hiba Abouk, a quien próximamente veremos en Antena 3 como protagonista de 'Eva & Nicole' junto a Belén Rueda. En el juego de las preguntas, Martínez quiso conocer si a sus invitados les habían confundido en alguna ocasión con otros famosos.

La actriz aseguró que la han confundido con Angelina Jolie no solo una, sino varias veces: "Me pasa, me pasa. Me pasa todavía". Sin embargo, una de esas veces se le quedó grabada en la memoria. "¿Sabes con quién me pasó? Con Brad Pitt", reveló para sorpresa del presentador y de los demás invitados.

Según comentó en el programa de Cuatro, ocurrió durante el estreno en París de 'Babylon', la película de Damien Chazelle protagonizada por el actor junto a otras estrellas como Margot Robbie.

"Pasó a mi lado y se quedó mirando como diciendo... ¡Está Angelina!", reveló entre risas Abouk, antes de asegurar que a Brad Pitt "le cambió la cara" al confundirla con su exmujer.

"No sabía quién era, pero me saludó porque se dio cuenta de que se había quedado en shock y de que yo me había dado cuenta de que me estaba mirando más de la cuenta", relató Abouk, que acudió al evento para acompañar a su amiga Li Jun Li, otra de las protagonistas de la película.

"Era una salada cerrada y había pocos invitados, no había 4.000 personas alrededor", explicó la intérprete. Además, según recordó, el propio Brad Pitt habló con Li Jun Li sobre su parecido con Jolie: "Luego, encima, él le comentó que me parecía un montón a Angelina. Ahí lo dejo".