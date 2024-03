Zayra Gutiérrez está de regreso en España tras abandonar 'Supervivientes 2024' por motivos de salud. Este domingo, la hija de Arancha de Benito y Guti reaparecía con muletas en el plató de 'Conexión Honduras', donde protagonizó un emotivo reencuentro con su novio. Ahora, la joven ha revelado en sus redes sociales el diagnóstico médico que ha puesto fin a su fugaz paso por Honduras.

"Ya estoy de vuelta, desgraciadamente. Es lo que menos me apetecía. Me apetecía luchar, ganar, estar hasta el final del concurso", comienza diciendo Zayra en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, donde lamenta su frustrada participación porque "tenía muchísimas ganas de vivir la experiencia".

"Como veis, sigo en reposo y me quedará un tiempecillo. De momento estoy con calor, con tratamientos", explica antes de desvelar la dolencia que le han localizado y que ha desencadenado sus problemas de espalda: "Me han detectado una hernia, por eso me dio lo que me dio y me lesioné".

Después de agradecer el apoyo que ha recibido en los últimos días, Zayra también aprovecha para lanzar un mensaje a todos aquellos que la han criticado: "A la gente que dice que solo he ido a hacer el ridículo, que soy una 'nini' y todo eso... yo no he querido abandonar en ningún momento".

"Era mi sueño ir a 'Supervivientes' y que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por un tema de salud, no porque yo haya querido abandonar. Nunca he querido abandonar", subraya Zayra, que se postula para concursar en la edición del próximo año: "Me voy a preparar bien la espalda, voy a ir a tratamientos, voy a ir a fisios... Me voy a preparar bien para ganar".