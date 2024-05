Tras más de un mes de supervivencia las fuerzas de los concursantes de Supervivientes ya flaquean, pero no sólo eso, echan mucho de menos a sus seres queridos. A lo largo de esta edición son varios los concursantes que han recibido la visita de alguno de sus familiares: Arantxa del Sol, Pedro García Aguado, Miri…

El último concursante que ha pedido que le visite un familiar ha sido Gorka. El vasco quiere que su novia Andrea le visite y ha decidido hacerlo de una forma bastante particular: desnudo mientras se bañaba.

Durante una conversación con su compañero de aventura, Ángel Cristo, Gorka reveló que Andrea inicialmente había decidido no visitarlo: “No le gusta salir en la tele, no quieren que sepa quien es y es tímida, pero viendo como lo estamos pasando aquí de mal...” confesaba con cierto pesar. La situación en Honduras, marcada por retos y adversidades, parece haber cambiado la perspectiva de Gorka sobre lo crucial que sería tener a su ser querido a su lado para levantarle el ánimo.

Impulsado por esta necesidad, Gorka no se contuvo al salir del agua, aún desnudo, y gritó con todas sus fuerzas: ""Andrea, mi niña, me tienes que visitar, que te quiero mucho. Visítame, eres lo que más quiero en esta vida". Su mensaje no solo fue un testimonio de su amor, sino también un acto de vulnerabilidad y sinceridad ante la dura prueba que enfrenta lejos de casa.

Los compañeros, atónitos

Los otros participantes del reality observaron la escena con una mezcla de asombro y risas ante la espontaneidad y el desenfado de Gorka. Blanca Manchón le comentaba que le había puesto “mucho sentimiento”, mientras que el vaso no sabía si a sus suegros les habrá gustado este gesto: "¿Ha sido como para que mis suegros me maten?". Ellos negaban esto y Gorka aseguraba haberlo hecho para "a ver si desnudo le hacían más caso".