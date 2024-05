Uno de los grandes sustos que se viven en Supervivientes es cuando los concursantes se encuentran con problemas relacionados con la salud y más cuando se produce un desmayo por lo rápido que ocurre todo.

En este caso la protagonista fue Blanca Manchón. La campeona olímpica pasaba dos horas dentro del mar pescando y cuando salía se desplomaba en la arena. La deportista salía exhausta del agua y, al pisar la arena, se desvanecía inesperadamente, provocando un momento de tensión entre sus compañeros que empezaron a llamarla insistentemente. Pero no reaccionaba. Los supervivientes se agrupaban alrededor de la concursante y Laura Matamoros, particularmente afectada, expresaba su preocupación: "No sé qué hacer en estos casos"

Las imágenes son impresionantes porque la concursante permanece inerte ante la atónita mirada de sus compañeros que intentan reanimarla. La ponen de lado y le sacan la lengua y ahí ella reacciona y comienza a toser.

Sus compañeros le quitaban el neopreno y empezaba a tener espasmos. A continuación le preguntaban su nombre y le daban un poco de agua con azúcar. La concursante sólo acertaba a decir “fatiga”, y sus compañeros le decían que dentro de muy poco tiempo llegaría el médico para poder atenderla, que aguantara.

Momentos críticos y de mucho nerviosismo

El momento era de suma urgencia, pero el alivio llegaba cuando el médico llegaba a la playa y sus compañeros le contaba que llevaba dos horas en el agua y que no había cenado la noche anterior. El médico lo primero que les pedía era que la trasladaran a una zona con sombra despacio para que Blanca se pudiera recuperar.

Ahí le quitaban el neopreno y la ayudaban a incorporarse dándole agua. “Amiga, no me des estos sustos”, le decía Aurah que no separaba de ella en ningún momento. A continuación llegaba una barca para evacuar a Blanca y realizarle exámenes médicos más detallados y asegurarse de que su estado no implicaba un riesgo mayor. Laura Matamoros se quedaba en la playa llorando después de la enorme tensión vivida.

La vuelta de Blanca a la isla

Después de ser atendida adecuadamente, Blanca volvía a la isla con sus compañeros, donde era recibida con gran alivio por sus compañeros. Ella compartía lo que el médico le había informado: "He tenido un desvanecimiento, no recuerdo nada. Fue un sobreesfuerzo, debo descansar, pero estoy bien. Me han administrado suero y mi tensión se ha estabilizado". Laura Matamoros, visiblemente emocionada, expresaba su alivio al reencontrarse con Blanca: "Ha sido lo más fuerte que he pasado en mi vida, me he asustado mogollón".

En una conexión en directo, el presentador Carlos Sobera hablaba con Blanca sobre su experiencia y cómo se sentía tras el incidente. Blanca explicaba que “no he sido nada consciente de la situación, ha sido más fuerte para ellos que para mi”, y mostrando su característico sentido del humor, incluso se atrevía a hacer una pequeña improvisación de rap: “Yo salí de pescar muy feliz, mis compañeros se agobiaron con la situación pero yo solo hice poner mi cuerpo en modo avión. A veces las cosas se complican y solo estaba echándome una siestecita rica”.

Sobera aprovechaba para elogiar la rápida intervención y solidaridad de los compañeros de Blanca, destacando la importancia del apoyo mutuo en situaciones de crisis. “Tuvisteis una respuesta muy rápida y muy buena”, les reconocía el presentador.

Finalmente, Blanca agradecía el cariño y la preocupación de todos: "Me siento muy querida, escuchando todo lo que pasó me doy cuenta de que lo vivido fue más impactante para ellos que para mí. No recuerdo nada, pero valoro enormemente cómo todos se volcaron para ayudarme. Realmente tengo un equipazo".