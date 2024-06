Solo ha hecho falta una semana del aterrizaje de ‘Ni que fuéramos’ a TEN para que se produzca la primera entrevista de un personaje del corazón en el plató del formato. La primera en estrenarse ha sido la periodista Marta Riesco, que tras ser pareja de Antonio David Flores y tener una guerra abierta con ‘Sálvame’, ha escogido un programa con los mismos colaboradores para hablar por primera vez.

Riesco, que acudía nerviosa al espacio, finalmente ha entrado al estudio de la productora sin mayores problemas, saludando cordialmente a todos los colaboradores que había en el lugar. Eso sí, con alguna puya que otra, después de que la joven le recriminara a Lydia Lozano no haberla saludado cuando coincidieron en la fiesta de un conocido periódico.

Después de conceder una extensa entrevista, en la que ha hablado de temas del pasado, y en la que ha reconocido haber pactado dos portadas con una revista, pero solo haber cobrado una, llegó el momento en el que hablar de Rocío Carrasco, la gran protagonista del documental de Telecinco, y por el que toda la guerra entre el personaje invitado y los colaboradores empezó.

Marta Riesco ha confesado que vio algunos de los episodios de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ junto a Antonio David, y que él llegó a llorar mientras Telecinco los emitía, aunque recalcando que lo hacía cuando se hablaba de sus hijos. Además, Marta ha reconocido que ahora “creo que el dolor de Rocío Carrasco es absolutamente real. Me la creo porque me han ocurrido cosas que son muy similares”.

La invitada ha continuado su relato afirmando que “estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando. No me creía lo que ella contaba, pero ahora que me han pasado muchas de esas cosas, me doy cuenta de que he sido una gilipollas y muy injusta. (…) Pido disculpas por no haberlo hecho antes”, y ha terminado la entrevista volviendo a ser invitada para el programa de hoy, donde se reunirá con Belén Esteban, con quien no se lleva bien y con quien casi llega a las manos a la salida de Telecinco.