'La Maldición de Bly Manor' es la nueva serie de terror sobrenatural de Netflix creada por Mike Flanagan ('Doctor Sueño'), una secuela indirecta de 'La maldición de Hill House', considerada una de las mejores series de terror por los usuarios de la plataforma de streaming. Algunas cosas han cambiado de una temporada a otra, y ahora el showrunner de la serie ha señalado las más importantes.

Cuando 'Hill House' terminó, la narrativa dejó clara que la historia de había terminado, pero Netflix anunció una suerte de continuación ('Bly Manor') con muchos de los mismoas actores, pero con nuevos personajes y con una nueva casa embrujada, que en esta ocasión adapta la obra de Henry James, 'Otra vuelta de tuerca', a diferencia de la 1ª temporada, que se inspiró en las novelas de Shirley Jackson.

En un nuevo vídeo publicado por Netflix, Flanagan señala las grandes diferencias entre las dos historias de terror, a la que se refirió como la Antología de la Maldición. "'La maldición de Bly Manor' es la segunda entrega de la Antología de la Maldición", explica. "Comenzamos con 'Hill House' de Shirley Jackson, y esta temporada es una adaptación libre basada en las historias de fantasmas de Henry James".

"'The Turn of the Screw' de Henry James es una de las historias de fantasmas más influyentes jamás escritas", continúa el showrunner antes de añadir que lo que más le interesó del autor es que tiene otras muchas historias de terror que nunca han sido adaptadas, y que ha utilizado para confeccionar el universo de 'Bly Manor'.

"La oportunidad de ir más lejos en la biblioteca de Henry James, ver algunas de sus otras historias de fantasmas y tratar de encontrar una manera de unirlas a todas, fue un desafío al que realmente no pudimos decir que no" aseguró Flanagan, que también dirigió la temporada completa de 'Hill House'.

De hecho, los fantasmas de 'Bly Manor' son sólo el conducto que permite explorar la propia naturaleza de las emociones humanas. "Al igual que en 'Hill House', quería utilizar a los fantasmas como expresión de las heridas emocionales que cargamos. Cómo el pasado y el presente pueden hacerse eco", reveló.

"Los momentos no caen como fichas de dominó, caen como el confeti". En ese aspecto, Flanagan añade que la otra gran diferencia es que "'Hill House' trataba de una familia unida, mientras que 'Bly Manor' habla sobre desconocidos". "Es una familia que se crea, pero todas las personas que habitan 'Bly Manor' provienen de orígenes completamente diferentes y se conocen a través de la amistad, la tensión, el conflicto y el amor", sentenció.

'La maldición de Bly Manor' está disponible en Netflix desde este viernes 9 de octubre.