'El Hormiguero' recibió este lunes la visita por primera vez de Danna Paola. La cantante y actriz mexicana acudió para presentar su nuevo disco 'KO' y habló con Pablo Motos de 'Élite', la serie con la que alcanzó la fama en nuestro país y que dejó al finalizar la tercera temporada.

El presentador quiso saber qué le llevó a dejar la serie cuando "estaba en lo más alto". "Fue duro", comenzó reconociendo ella, que lo explicó: "Cuando empezaron a hablar de la cuarta temporada de Élite, lo decidimos entre todos los que salimos", empezó explicando.

"Yo jugaba al Hanna Montana porque dividía mi vida en ser actriz y cantante en ese momento. Estábamos lanzando 'Mala fama' en ese entonces, una de las canciones más escuchadas desde que saqué música. Fue muy cool porque me gustaba trabajar y dar el 100% en mi trabajo porque soy muy perfeccionista y workaholic pero no me podía dividir", expresó.

Danna dio detalles sobre lo imposible que se le hacía compaginarlo todo: "Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio, luego llegaba a casa y hacía entrevistas, volaba los fines de semana, no llegué un día a Miami porque me quedé dormida. Fue complicado llevar esa doble vida y soy muy entrada con mi personaje y al final Lucrecia vivía en mí. Lucrecia era yo y era muy difícil crearme el personaje de cantante",

"Necesitaba dar el 100% y quería darle por primera vez una oportunidad a mi música. Empezaba a componer buena música, me costaba aceptar que era buena música", afirmó la joven, que no ha sido la única estrella en abandonar el reparto de la ficción adolescente de Netflix cuya cuarta temporada ya está lista para estrenarse.