'The Crown': El último verano de Lady Di se rueda en Mallorca

1. Sa Calobra, escenario del rodaje

La Serra de Tramuntana será protagonista de la serie del momento. A partir del próximo martes, el equipo de rodaje de 'The Crown' se instalará en la localidad de Escorca. Sa Calobra es el lugar elegido para que el personaje de Lady Di y la que fue su última pareja, Dodi Al-Fayed, se relajen lejos de las cámaras de los paparazzi que les hicieron la vida imposible. La filmación se extenderá a otros puntos de la geografía de la Serra, como Port de Sóller, tal y como ocurrió en su momento con Cloud Atlas hace ahora diez años. La película de los hermanos Wachowski que protagonizaron Tom Hanks y Halle Berry tuvo como localizaciones los mencionados Port de Sóller y sa Calobra, además de Formentor, y dejó en la isla alrededor de tres millones de euros, situando de nuevo a Mallorca en el mapa internacional del cine.

2. El litoral mallorquín se convertirá en la Costa Azul

Las aguas de Mallorca se transformarán en la premiada serie de Netflix en las de la Costa Azul y sobre ellas navegarán Elizabeth Debicki, en la piel de Diana de Gales, y Khalid Abdalla, que dará vida a Dodi Al-Fayed. Lo harán en una embarcación que recreará el yate que acaparó todas las portadas de la prensa rosa en el verano de 1997, el Jonikal. Con este navío la princesa y sus hijos pasaron unos días en Saint Tropez y días después ella volvió a ser fotografiada en cubierta, besándose con Dodi cerca de Cerdeña. El lujoso barco, uno de los más famosos del mundo, tenía una tripulación de 16 personas, una suite principal con una gigantesca cama y todo tipo de accesorios para practicar deportes acuáticos. Tras la muerte de la pareja se puso en venta por 22 millones de euros y fue rebautizado como Sokar (Azúcar en árabe). Ésta será una de las secuencias principales que se rodarán en la isla, pero habrá otras.

3. Una historia de amor que ya se grabó en la isla en 1998

No es la primera película que relata los últimos días de la vida de Lady Di ni tampoco la primera que se rueda en Mallorca sobre la denominada "princesa del pueblo". En 1998 se grabó íntegramente en la isla un telefilme de dos horas de duración. Producido por Christopher Toyne, 'The People's Princess', que así se llamó esta película que apenas tuvo repercusión, contaba la historia de amor entre ambos y no recogía el accidente que costó la vida a Diana y su pareja. Sus protagonistas fueron Amy Claire Seccombe y George Jackos.

4. Mallorca, tercera parada de 'The Crown' en España

La serie creada por Peter Morgan ('The Queen') con la ayuda de Left Bank Pictures y Sony Pictures Television, una de las más caras de la historia, con un presupuesto de 130 millones de dólares, se ha rodado en diferentes lugares de España durante sus cuatro temporadas emitidas. Sevilla ha servido de escenario hasta en tres ocasiones. También ha pasado por Málaga, que se convirtió en Australia para recrear la bienvenida que se dio a los príncipes de Gales el 7 de abril de 1983; Almería, cerca del desierto de Tabernas; o Jerez de la Frontera y Puerto Real, ambos en la provincia de Cádiz. Marbella ha sido uno de los últimos lugares de rodaje, pues tras su divorcio de Carlos, la princesa se refugió en la finca Torre de Tramores. La productora se ha decantado ahora por Mallorca al considerar que la Costa Nord tiene muchas similitudes con la Costa Azul.

5. Una temporada con nuevos actores y actrices

La quinta temporada de 'The Crown', que no será la última, porque ya se ha confirmado una nueva tanda de capítulos, tendrá un reparto renovado por completo, como ya ocurrió con anteriores entregas. La actriz Imelda Staunton, conocida por encarnar a Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, será la reina Isabel II, y Jonathan Pryce, su esposo, el fallecido duque de Edimburgo, siempre un paso por detrás de la soberana. Elizabeth Debicki (que ya rodó en Mallorca 'The Night Manager') recoge el testigo de Emma Corrin como Lady Di y el protagonista de 'Cometas en el cielo', Khalid Abdalla será el encargado de interpretar a la pareja de Diana de Gales. Este actor y activista escocés de ascendencia egipcia también ha aparecido en el thriller de historias reales United 93 y recientemente en la serie Hanna, disponible en Amazon. Por su parte, Dominic West ('The Wire') dará vida al príncipe Carlos y Jonny Lee Miller, al que fue primer ministro entre 1990 y 1997, John Major.

6. La gran triunfadora en los Premios Emmy

La serie sobre la familia real británica barrió en las categorías de interpretación dramática en la última edición de los Premios Emmy, con pleno de Olivia Colman, que ha interpretado por última vez a la reina Isabel; Josh O'Connor como el príncipe Carlos; Gillian Anderson como Margaret Thatcher y Tobias Menzies como Felipe de Edimburgo. También ganó en dirección (en concreto, Jessica Hobbs, quien se pondrá tras las cámaras en Mallorca) y guión y, sobre todo, The Crown, que recibió la mayoría de sus premios en una fiesta a distancia en el Reino Unido, ha supuesto por fin la coronación que tantos años llevaba persiguiendo Netflix en la categoría de mejor drama. La plataforma ha acabado sumando, contando Emmys técnicos y creativos, 44 estatuillas.

7. Palma Pictures, mallorquines vinculados a este proyecto

La productora Palma Pictures lleva años prestando servicios a Left Bank Pictures. Ya lo hicieron en el rodaje de 'Mad Dogs' en Mallorca, serie que recibió el apoyo del Consell de la isla para reforzar la isla como destino turístico. Ahí se fraguó la relación entre la productora mallorquina y Left Bank Pictures, que confió en ella para esta gran producción que es 'The Crown'. En la cuarta temporada rodaron una escena muy corta en el desierto de Tabernas, en Almería, donde se simuló el París Dakar, y en la que participó el hijo de Margaret Thatcher, Mark. El 'service' en Mallorca de la nueva película de Adam Sandler, que se rodó en la isla hace solo unos meses, también corrió a cargo de Palma Pictures.

8. El enfado de la familia real británica

Con la cuarta temporada de la popular serie de Netflix, la familia real británica decidió romper su silencio. Algunos pasajes de los nuevos capítulos, que se estrenaron el pasado mes de noviembre en el servicio de 'streaming', generaron tal enfado entre notables miembros de la realeza británica que desde Buckingham se pasó a la ofensiva y se cargó duramente contra la ficción creada por Peter Morgan, a la que acusaron de "irreal" e "insensible".