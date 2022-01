Aunque Pedro Almodóvar ha dejado claro en más de una ocasión que no tiene intención de lanzarse al mundo de las series, una de sus grandes películas dará el salto a la televisión. Apple prepara la adaptación de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', la cinta de 1988 protagonizada por Carmen Maura y que le valió su primera nominación al Oscar.

Según The Hollywood Reporter, la plataforma se ha interesado en llevar a cabo una serie de la obra del manchego, que continúa dando pasos a nivel internacional. Si hace unos días se anunciaba que Cate Blanchet sería la protagonista de su nueva película, ahora el citado medio asegura que Pedro ejercerá las labores de productor ejecutivo en la adaptación de 'Mujeres'.

El diario americano también avanza que el proyecto ya cuenta con protagonista. Gina Rodríguez, ganadora del Globo de Oro por 'Jane the Virgin', se pondría en la piel del personaje de Maura, con el que ganó uno de sus cuatro premios Goya. Rodriguez también ejercerá de productora ejecutiva, así como Eugenio Derbez.

La idea sería que la serie se grabase con diálogos tanto en inglés como en español, siguiendo así el ejemplo de 'Now and Then', un thriller de Apple TV+ que ha desarrollado Bambú Producciones.