'Los Bridgerton' 2: Una banda sonora con versiones de Madonna y Harry Styles

Una de las claves del éxito de la primera temporada de ‘Los Bridgerton’, aparte de tratarse de una adaptación de los libros de la autora 'best-seller' Julia Quinn, la estética y la presencia de Regé Jen Page-James , ha sido su banda sonora compuesta por algunas canciones muy actuales adaptadas a un cuarteto de cuerda o un dúo de piano con cello y sin voz, lo que les confirere un sonido muy de principios del siglo XIX, que es cuando se desarrolla.

Las composiciones tendrán un sonido propio de la época en la que se desarrolla la serie: principios del siglo XIX

Y cuyas letras tenían que ver de alguna manera con la secuencia que aparecía en esos momentos, como el ‘Thank U next’, de Ariana Grande, que acompañaba a Sophie, protagonista de esos primeros capítulos, a su entrada al baile que la presentaba en sociedad; el 'Bad guy' de Billie Eilish que le venía como anillo al dedo a los momentos en los que se mostraba que el Duque era un chico malote, y el ‘Wildest Dreams!’, de Taylor Swift, una melodía muy propia para una apasionada escena de amor entre la pareja.

Esos temas se entremezclaban con los creados para la serie por el compositor Kris Bowers, dando origen a una interesante 'playlist' de Spotify que recoge las seis versiones de la pasada temporada.

Esa banda sonora fascinó a tantos espectadores que incluso se organizó una gira de conciertos a cargo de la Film Symphony Orquestra que en España solo recaló en Madrid, Barcelona y Valencia, cuidades en las que pronto se colgó el cartel de "entradas agotadas".

Nuevos 'hits'

Esta nueva entrega de capítulos también contará con verdaderos ‘hits’ en una versión que tiene el toque de la época que tanto encandila.

'Stay Away', de Nirvana

Una de las canciones del álbum más famoso de la band grunge 'Nevermind' (1991), que en la serie está versionada por Vitamin String Quartet. La letra original termina con la frase “God is gay", que pintó con su 'spray' un adolescente Kurt Kobain en varios edificios y camiones de su ciudad, Aberdeen, en Washington, por lo que fue arrestado. Cuesta imaginar cuál será la escena que acompañará, pero podría ser una muy irreverente.

‘Material Girl’, de Madonna

Canción del segundo single del álbum de Madonna ‘Like a Virgin’ (1984), tan provocativa como ella por entonces y uno de los temas que la convirtieron en un icono. ‘Material Girl’ incorpora elementos de música ‘new wave’ con numerosos arregalos de sintetizadores, y habla de materialismo y de una vida de riqueza y despreocupación en contraposición a la que se vive en una relación amorosa. ¿Retrata la buena vida de Anthony Bridgerton? La serie ofrece la version de Kris Bowers.

'Diamonds', de Rihanna

Balada 'midtempo' de pop y electrónica interpretada por Rihanna, que incluye en su séptimo álbum de estudio 'Unapologetic' (2012). Fue compuesta por Sia junto con sus productores Benny Blanco y Stargate. En ella hay instrumentos como el piano, sintetizadores y percusiones electrónicas. La letra versa sobre el amor, pero también hay quien ve que en ella se habla de drogas. Hannah V y Joe Rodwell son los encargados de hacer la versión para la serie.

'Dancing on My Own', de Robyn

Balada electrónica de la artista sueca Robyn incluida en su quinto álbum de estudio, 'Body Talk Pt. 1' (2010) que habla de una protagonista femenina que baila sola en un club mientras ve a su antiguo amante con otra mujer. ¿Sonará en un momento de celos de la protagonista de esta temporada de 'Los Bridgerton? La canción fue nominada en 2011 al Premio Grammy a la mejor grabación dance. Le dan el toque de la época Vitamin String Quartet

'You Oughta Know', de Alanis Morissette

Canción de Alanis Morissette, de su tercer álbum, 'Jagged Little Pill' (1995), que la artista dedicaba a su ex Dave Coulier, ya que tras la ruptura, este pronto inició una relación con otra mujer. En la letra le hace reproches del tipo: "¿Sabe ella que me dijiste que me abrazarías hasta que murieras? Pues todavía estás vivo”. ¿Será una recriminación de la nueva novia del díscolo Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey)? Duomo le da la versión e época a la serie.

'Kabhi Khushi Kabhie Gham', de Jatin-Lalit, con Lata Mangeshkar

Canción propia del Bollywood compuesta por Jatin Lalit e interpretada por la cantante Lata Mangeshkar, que forma parte de la banda sonora de la película india 'Kabhi Khushi Kabhie Gham' (disponible en la plataforma Netflix), cuya traducción viene a ser 'A veces alegría, a veces tristeza'... ). La canción narra la historia de una familia hindú que se enfrenta al conflicto que supone que su hijo adoptivo se case con una chica de una clase social más baja. La versiona el propio Kris Bowers.

'Sign of the Times', de Harry Styles

Composición con la que debutó el cantautor británico Harry Styles, ya que fue el primer single de su primer álbum de estudio 'Sign of the Times', publicado en 2017. Una balada de múltiples géneros entre los que figuran el pop rock, soft rock y glam rock, con influencia del rock británico de principios de los años 70. La letra está escrita, según explica Styles, desde el punto de vista de una madre que está dando a luz a su hijo en un parto con complicaciones, a la que le dicen que el niño está bien, pero que ella no lo logrará. La madre solo tiene cinco minutos para decirle a su hijo: "Ve y vence”. Ya está disponible la versión de Steve Horner.

'What About Us', de Pink

El tema original es el primer sencillo del séptimo álbum titulado 'Beautiful Trauma' (2017) de la cantante estadounidense Pink, que recibió una nominación como Mejor canción pop en los Premios Grammy. Aunque pudiera parecer que trata de alguien que le hace reproches a su amante, se interpreta como una canción protesta, en la que se les dice a los políticos sobre cómo han decepcionado a los ciudadanos. Incluso se ha sugerido que está dedicada al expresidente de EEUU Donald Trump. La cantante no lo ha confirmado ni denegado. Aquí seguro que se deberá entender como el lamento de una amante un poco harta. La versión para 'Los Bridgerton' es de Duomo.

'How Deep Is Your Love', de Calvin Harris and Disciples

Canción deep house de 2015 del disc jockey y productor británico Calvin Harris y el trío productor británico Disciples. También cuenta con el acompañamiento vocal sin acreditar de la cantante noruega Ina Wroldsen. Es una melodía optimista que contiene puntos de bajo y acordes de piano, en la que un amante le pide al otro que exprese la intensidad de sus sentimientos. En 'Los Bridgerton' la versión es de Kiris.

'Wrecking Ball', de Miley Cyrus

Balada pop con influencias de power pop y elementos de música de los años 80 y 90 interpretada por Miley Cyrus. La letra versa de la ruptura de una relación amorosa en la que uno de los componentes quiere desrrumbar los muros que levanta el otro, pero acaba provocándose un daño a sí mismo. Estará versionada para la serie por Midnight String Quartet.