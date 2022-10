El Gobierno turco le vetó a Ece Yorenç, guionista de 'Si lo hubiera sabido', un personaje homosexual y ella se plantó. Y así ha llegado la serie a España, donde la ha adaptado Irma Correa ('Alba', 'La promesa'). Dan vida a los protagonistas Megan Montaner ('La caza...', 'Velvet Colección', 'Sin identidad'), Miquel Fernández ('Apagón', 'El nudo', 'Mentiras') y el argentino Michel Noher ('La unidad'), tres solventes actores cuyos personajes en la ficción de Netflix configuran un trío amoroso que se produce tras un salto en el tiempo en el que retroceden 10 años. Y que a ella le supone tener una segunda oportunidad.

Háblenme de sus personajes. Megan Montaner (M. M.): Emma es una mujer que vive un momento en el que no tiene ningún tipo de motivación. Está instalada en la rutina, en la monotonía, y quiere cambiar su vida y empezar de cero de alguna manera. Toma la decisión de divorciarse y lo que no se espera es que vaya a haber un salto en el tiempo y retroceda 10 años. Pero esto le da la oportunidad de tomar las decisiones que en su momento no tomó. De completarse como mujer. Pero al final lo que prima es lo que echa de menos, a sus hijos y está todo el rato buscando reencontrarlos.

"Emma podrá completarse como mujer, pero lo que prima es que echa de menos a sus hijos" Megan Montaner - Actriz

Miquel Fernández (M. F): Nando está instalado en una comodidad. Presiente que no está bien con su mujer, pero puede seguir viviendo así sin problema. Hasta que ella le pide el divorcio, y él no entiende el porqué. Tiene sus cosas, también sus escarceos, y no tiene la capacidad de ser el padre, o lo que la sociedad dice que es una persona modélica. Y sufre un cambio muy fuerte después con el hecho de perder lo que tiene y valorar lo que ha perdido.

Michel Noher (M. N.): Rubén es un personaje muy misterioso. No terminamos de descubrir realmente quién es hasta el último capítulo. Y eso es lo bonito que tiene. Hay algo muy encantador, muy decente, muy preocupado, muy feminista, en el mejor de los sentidos: el de empoderar a la mujer a la que tiene al lado, a quien admira y a quien ayuda. Y al mismo tiempo tiene un lado muy misterioso y muy peligroso durante toda la serie que solo resolvemos al final. Yo creo que es argentino (ríe).

Hay muchos cambios de tiempo y en la forma de ser de los personajes. Como actores debe de ser un reto. Y algo muy divertido. M. F.: El hecho de ser tan cambiante la serie y con tantos saltos temporales te da la sensación de: ¿ahora qué toca hacer aquí? Yo creo que era un reto para todos, pero muy divertido de hacer también. Porque dentro del concepto de que es un drama, también hay mucha comedia, muchos momentos muy frescos, muy dinámicos, en los que hay mucho conflicto, pasan muchas cosas. Con lo que siempre es divertido.

M. M.: Y para el espectador también resulta muy ágil a la hora de verlo, ¿no? Pasar por tantos lugares también ayuda a la hora de hacerlo.

"Esta es una serie con un envoltorio brillante, liviano, pero, al final, es más profunda" Michel Noher - Actor

Seguro que les habrán hecho mucho esta pregunta. Siento si me repito. ¿Qué no habrían hecho si lo hubieran sabido? M. F.: Solo diré esto: ¡yo no me arrepiento de nada de lo que hecho!

M. M.: Yo tampoco. Siempre hay pequeñas cosas que piensas que podría haber cambiado de opinión en su momento, pero no han trascendido a un lugar que me plantee decir: ha sido el error y un cambio de vida absoluto. No me arrepiento de nada.

M. N.: Un poco lo mismo. Yo si tuviera la posibilidad de volver atrás en el tiempo sería por ejemplo, si me desperté muy pronto un día, volver atrás y dormir un poco más... Cosas así. Y darte una respuesta más concisa sobre lo que me has preguntado. Pero no volvería atrás en el tiempo, sobre todo porque me daría pereza hacer todo de vuelta.

Lo de arrepentirse de lo que ha vivido uno tiene mucho que ver con la actitud ante la vida. ¿no?M. N.: De eso habla mucho la serie. Y es lo bonito. Es una ficción que tiene un envoltorio muy brillante, que parece bastante liviano y trata géneros más dramáticos y más cómicos y no sé qué, pero al final, como atraviesa los ocho capítulos, descubres que es más profunda y tiene un sentido más filosófico y vital.

La serie parece mantener la esencia de la historia de la creadora turca. Tiene algo propio de esas series, que, por cierto, tanto triunfan en España...M. F.: Al final no deja de nacer de alguien de allá, con una cultura, un modo de ser y unas ideas diferentes. Pero para eso también está Irma Correa, que ha hecho muy bien una adaptación a lo que somos.

"Ece Yorenç, la autora turca, es una una tía supermoderna, superabierta y está a favor de la inclusión" Miquel Fernández - Actor

Últimamente les hemos visto en papeles dramáticos en las series: Miquel en 'Apagón'; Michel, en 'La unidad'; Megan en 'La caza..'. Aquí, en cambio, hay también humor.

M. F.: Cada vez más estamos acostumbrados a que haya todo tipo de géneros en las series. No todo es lineal como antes. Entonces debemos adaptarnos a lo que pueda pasar. Porque, de repente, hay un drama, una comedia... Unas peleas y te conviertes en una especie de Ninja…

M. M.: Tenemos que ser versátiles. Y depende del tipo de comedia.

El Gobierno turco quería eliminar el personaje homosexual. Pero su trama es muy importante.

M. M.: Desde luego. Por eso se ha hecho aquí. Porque en Turquía la censuraron. No la dejaban.

M. F.: Cuando Ece Yorenç armó la historia, tenía todas las tramas como las quería hacer. Pero el Gobierno turco no admitía esa serie con una trama homosexual. Ella tenía claro que tenía que ser así y dijo: pues entonces mi serie no se hace aquí. Y punto pelota. No quiero cambiar eso porque lo tengo muy bien armadito.

M. M.: Y porque yo lo quiero contar de esa manera, claro.

M. F.: Y porque es una tía supermoderna, superabierta y está a favor de la inclusión. Muy felices de poder hacerlo aquí sin problema. De que haya libertad total para cualquier cosa.

M M.: Y de llevarlo a cabo nosotros.