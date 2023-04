'Bienvenidos a Edén' regresa a Netflix para resolver el cliffhanger que dejó en vilo a los seguidores de la serie con el final de su primera temporada. La plataforma lanza este viernes la segunda entrega de la ficción, que además de resolver incógnitas, también planteará nuevas tramas y recibirá a nuevos personajes.

YOTELE ha charlado con Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Berta Castañé y Carlos Torres sobre los nuevos episodios de la serie distópica, uno de los mayores éxitos españoles de la plataforma en el pasado curso televisivo.

¿Qué nos vamos a encontrar en esta segunda temporada de 'Bienvenidos a Edén'?

Amaia Aberasturi: Se va a ahondar más en las relaciones y también en la trama. En la primera temporada había cosas que no se entendían y que ahora se van a desarrollar. Creo que también tiene una perspectiva mucho más oscura, más adulta. Va a haber más acción con la rebelión.

Ahora que Gaby llega a la isla, imagino que también podremos ver más interacción entre hermanas...

A. Aberasturi: En la primera temporada estuvieron separadas, y ahora probablemente estén juntas... (risas)

Berta Castañé: Además, desde el primer momento, Amaia y yo tuvimos esa conexión de hermanas y tampoco tuvimos que hacer mucho trabajo previo.

En la primera temporada vimos que Astrid es un personaje con unas ideas y motivaciones muy claras. ¿Qué evolución va a tener en esta segunda entrega? ¿Nos va a sorprender en algún aspecto?

Amaia Salamanca: Ella va a seguir siendo muy consciente de lo que quiere conseguir, del proyecto Nuevo Edén, pero esa relación tan fuerte que tenía con Eric se va a ir resquebrajando poco a poco. A nivel personal, se verá a una Astrid más triste y más sola. En la isla se está creando una rebelión que tiene cada vez más adeptos, y ella lo que necesita es seguridad, por eso llama a Joel (Carlos Torres). También se va a ver el origen para entender de dónde viene ese proyecto.

¿Has podido empatizar con ella? ¿Lo harán también los espectadores?

A. Salamanca: Siempre he empatizado con ella, porque creo que a un personaje nunca tienes que juzgarlo. Tiene sus motivaciones y es así por la vida que ha vivido, y tú como actor, tienes que crearte todo lo anterior si no te lo han dado previamente. Creo que la gente podrá conectar un poco más con Astrid en esta temporada.

Carlos, tú te incorporas al elenco en esta segunda temporada. ¿Qué puedes avanzar de tu personaje?

Carlos Torres: Joel va llegar para reforzar la seguridad de la isla, le va a aportar más acción a la serie. Los jóvenes que están allí ya no se creen ese cuento de hadas, entonces la idea de mi personaje es ayudar a Astrid para que no se salga todo de control. Se va a formar una guerra entre esos dos mundos y hay que esperar para ver quién gana. Estoy feliz de poder aportarle un granito de arena a esta segunda temporada, porque la primera tuve la oportunidad de verla como espectador y me encantó.

Estuviste en 'La reina del flow' y ahora llegas a 'Bienvenidos a Edén'... ¿Cómo se vive eso de ir de éxito en éxito en Netflix?

Carlos Torres: Estoy muy agradecido con el cariño de la gente aquí en España, porque desde que llegué a rodar, me lo han demostrado por la calle. Me han hecho sentir como en casa, cada vez que me llega una muestra de cariño me alegra mucho, y también me enorgullece que se estén viendo las ficciones colombianas. Estoy feliz de hacer parte de una producción española como esta, con tanto éxito, y con ese nivel que manejan de producción y de talento. Es un logro profesional y un aprendizaje más.

Uno de los aspectos más llamativos de 'Bienvenidos a Edén' son sus localizaciones. ¿Se agradece a la hora de grabar?

A. Aberasturi: Gracias a los rodajes conocemos sitios que no conoceríamos de otra forma. El trabajo de los localizadores me parece durísimo, porque se trata de descubrir lugares que sean accesibles para rodar. Es guay porque, si vuelves en algún momento de tu vida, ya sabes dónde ir.

B. Castañé: Además hemos tenido un poco de todo. Hemos estado en Lanzarote, en Teruel, en Barcelona...

C. Torres: Lo bueno o lo malo de grabar en exterior es que no sabes cómo va a estar el clima.

A. Aberasturi: Yo creo que eso es lo malo. Otras veces no tienes dónde descansar... Hay unas por otras.

A nivel de producción es más complicado rodar en exteriores que en decorados. ¿También os supone algún reto o esfuerzo extra a los actores?

A. Salamanca: Sí, pero también te digo que con eso se disfruta. Creo que ahora los lugares forman una parte muy importante en las series. Antes estaba acostumbrada a rodar más en plató, sobre todo en Madrid, y ahora todo lo que se está haciendo tiene escenarios mucho más naturales. A nivel de producción es caótico, porque por ejemplo, llovió muchísimo en Teruel y tuvimos que estar cambiando secuencias todo el rato. Igualmente lo prefiero, porque por lo menos sales un poco de lo cotidiano.

B. Castañé: El viento en Lanzarote era bastante potente y hemos tenido que grabar bastantes ADR, que son las líneas de diálogo que hay que grabar a posteri en una sala. Eso también es un reto para nosotros.

¿Os imaginabais que la serie iba a tener tan buena acogida?

Amaia Salamanca: Ojalá esta temporada tenga la misma acogida que la primera, porque fue muy buena. Creo que esta segunda se lo merece, me parece que está más conseguida y que todo tiene más empaque. Y si esto da pie a una tercera temporada...

Amaia Aberasturi: ¡Bienvenida sea!

En un principio, la primera temporada se comparó con otras ficciones de Netflix de corte adolescente. ¿Pensáis que ha conseguido desmarcarse de otras producciones de ese estilo?

A. Aberasturi: Es verdad que tiene un componente adolescente, pero pienso que es diferente. No he visto nada parecido a 'Bienvenidos a Edén'.

A. Salamanca: E insisto en que, en esta segunda temporada, va a tener todavía más personalidad. Todavía va a ser más distinta a otras cosas.

Amaia, ¿cómo está siendo trabajar con esta nueva generación de jóvenes actores y actrices? ¿Te piden algún tipo de consejo?

A. Salamanca: No me piden consejos porque tienen una intuición maravillosa. Al revés, yo aprendo mucho de ellos al ver que, efectivamente, las nuevas generaciones vienen talentosas y que se atreven con todo. Para mí es una gozada, porque disfruto mucho no solo trabajando, sino que también ha sido muy intenso al convivir juntos. Hemos tenido mucha relación personal de quedar a tomar algo, conocernos más a fondo... Eso me parece genial, te acercas a la juventud y también te empapas de ellos.

Ya para terminar, ¿creéis que la serie puede tener aún más recorrido en Netflix?

A. Aberasturi: Creo que tiene mucho que contar, hay muchos frentes abiertos y creo que la historia puede dar mucho de sí.

A. Salamanca: A nivel personal también diría que ojalá, me apetece mucho. Pueden quedar muchas historias por contar en la isla y me encantaría que hubiera más temporadas.