Hace unos días se publicó un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que afirmaba que el 44% de los hombres en España considera que las políticas de igualdad "han llegado tan lejos" que "discriminan" a los varones. Pero parece que el discurso que cuestiona los logros feministas también alcanza a las producciones audiovisuales. El último título que ha sufrido una campaña de odio machista es la serie 'True detective: noche polar', estrenada hace dos semanas en HBO Max y Movistar Plus+.

La cuarta temporada de la mítica producción, que se ha reformulado en clave femenina gracias a la incorporación de una 'showrunner' (la mexicana Issa López) y dos actrices como protagonistas (Jodie Foster y la exboxeadora Kali Reis), ha sido víctima del fenómeno conocido en inglés como 'review bombing'. Consiste en el chorreo masivo de comentarios negativos en los portales de crítica audiovisual que incorporan la opinión de la audiencia, como Rotten Tomatoes o IMDB.

Producciones como 'El señor de los anillos: los anillos de poder' ya lo sufrieron por el fichaje de actores negros, aunque también suele ser común cuando se trata de títulos con liderazgo de personajes LGTBI, como ocurrió con el tercer episodio de 'The last of us', o femeninos, como pasó con 'Capitana Marvel' y las 'Cazafantasmas' de 2016. Es la cruzada 'antiwoke'.

En el caso de 'True detective: noche polar', por ejemplo, los profesionales valoran la serie en Rotten Tomatoes con un 93% de críticas positivas, mientras que los fans se muestran mucho más descontentos, con una puntuación del 67%.

"Lesbianas oprimidas"

"Demasiadas 'girl bosses' [mujeres jefas]"; "Las nuevas chicas duras en esta versión de nieve no me impresionan"; "Otra franquicia que deja al hombre como malvado", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Rotten Tomatoes y que atacan directamente a la representación femenina en esta última temporada, ambientada en Alaska y con presencia de personajes indígenas, concretamente del pueblo inuit.

Jodie Foster y Kali Reis interpretan unos personajes femeninos directos, poco habituales y sin rodeos en el sexo

Hay más: "Jodie Foster está genial, todo lo demás es la misma basura cansada y perezosa hecha para 'audiencias modernas'"; "Puedes oler el DEI [diversidad, equidad e inclusión] en todo como un hongo en el pescado que asfixia el 'show' que alguna vez fue increíble. Hace tiempo que Woody (Harrelson) y Matthew (McConaughey) -protagonistas de la primera temporada- fueron reemplazados por lesbianas oprimidas y caribús suicidas"; "Está claro que la serie quiere distanciarse lo máximo posible de la obra original. Con lo femenino, los sueños y la falta de significado, la cuarta temporada lo hace de forma magistral"; "Demasiado tiempo dedicado a asegurarse de que todas las personas que miran no se sientan heridas por no estar representadas de una forma u otra".

La creadora de los nuevos episodios, Issa López, no dudó en achacar las valoraciones negativas al sexismo de ciertos fans de la saga. "Si te gustó el capítulo de anoche y tienes una cuenta de Rotten Tomatoes, ¿podrías ir allí y dejar una reseña? Los 'bros' y el 'fandom' de la primera temporada se han propuesto reducir la calificación, y es un poco triste teniendo en cuenta todas las valoraciones de 5 estrellas que tenemos", escribió en X (anteriormente Twitter), aunque luego borró el mensaje y lo sustituyó por otro en el que se arrepentía de haber generalizado acerca de quién estaba haciendo el 'review bombing'.

Féminas que se salen de la norma

Con dos episodios emitidos hasta ahora de los seis previstos, lo cierto es que 'True detective: noche polar' ha apostado por dos personajes femeninos directos y poco habituales. El de Foster se echa encima de sus subordinados (hombres) cuando intentan hacerse un selfi con un cadáver y recrimina a uno de ellos que ande detrás de una mujer rusa por catálogo, y el de Reis no duda en estropearle el coche a un maltratador a la mínima oportunidad y vibra cuando suena en el coche 'Wannabe' de las Spice Girls.

Ambas se andan sin rodeos con el sexo. "¿Quieres follar? ¿Vemos una peli porno?", le espeta el personaje de Reis al hombre con el que se acuesta de vez en cuando. "¿Quieres o no?", le dice el de Foster a su jefe cuando se presenta en la puerta de su casa para acabar rezotando en una escena de lo más explícita.

Es decir, estas policías no tienen nada que ver con los casi anecdóticos personajes femeninos de la aclamada primera temporada (la de Woody Harrelson y Matthew McCounaghey) y de la tercera (la de Mahershala Ali), donde no pasaban de ser esposas, secretarias o víctimas. Ni tampoco de la segunda, aunque aquella contó en el trío de protagonistas con una fémina (Rachel McAdams). Nos quedan cuatro episodios para ver si 'True detective: noche polar' logra convencer a sus detractores.