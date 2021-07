El entrenador de la selección de baloncesto de Eslovenia, Aleksander Sekulic, dijo que sus jugadores "no rompieron ninguna regla" al ser preguntado por los vídeos de varios miembros del equipo bebiendo alcohol y sin mascarilla en una fiesta en la Villa Olímpica difundidas en las redes sociales.

"No creo que rompieran ninguna regla, así que no veo ningún problema", zanjó Sekulic en la rueda de prensa posterior al partido en el que derrotaron a Japón por 116-81.

Esas imágenes se conocieron a través de una publicación en la red social Instagram de la jugadora española Cristina Ouviña, y Sekulic fue preguntado por el eco que tuvieron en los medios de comunicación españoles, precisamente el equipo al que se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos, el próximo domingo.

"No sé cuál es el propósito, no me importa, lo importante es que no hemos tenido problemas en el equipo, tenemos buena química, ni siquiera parpadeo con estas cosas", repuso el seleccionador esloveno.

"Antes pensaba que España era mejor que Eslovenia, ahora no lo sé"

El seleccionador de Japón, el argentino Julio Lamas, explicó tras la derrota de su equipo contra Eslovenia (116-81) que antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pensaba que la selección española era mejor que la eslovena, pero ahora duda. "Ahora ya no lo sé, no estoy seguro", admitió.

"Antes del torneo pensaba que España era mejor, porque es un equipo con muchas habilidades diferentes y con una inteligencia muy alta para adaptarse a diferentes planes de juego. Antes del torneo pensaba que España era mejor. Ahora ya no lo sé, quizás España es mejor, pero no estoy seguro", reflexionó Lamas a pregunta de EFE en el Saitama Super Arena.

El técnico argentino, que entrenó a equipos españoles como Baskonia, Real Madrid o Alicante, argumentó que entre sus dudas está la evolución de la estrella eslovena, Luka Doncic, y la velocidad de juego de la selección centroeuropea.

"No sé cuál es el techo de Luka Doncic, y esta situación en cuanto al ritmo, en cuanto a la posesión, porque España es un buen equipo en transición, (Sergio) Scariolo era responsable en Toronto Raptors de las transiciones, e hizo un equipo increíble, pero tenían 78 posesiones y 88 jugadas por partido, Eslovenia tiene 20 más", analizó.

Sobre Doncic dijo que es "uno de los mejores 4 ó 5 jugadores del mundo ahora mismo, incluso en la NBA", pero a diferencia de otros jugadores de la liga estadounidense juega más cómodo con las reglas de FIBA.

"Otros jugadores se sienten incómodos en FIBA, él no. No es sencillo tener un plan, porque es excelente en todas las situaciones, puede anotar, tiene disparo de larga distancia, y crea juego para otros jugadores", añadió.

Lamas espera que el España-Eslovenia del próximo domingo (17.20 horas locales, 10.20 CET) sea un partido apasionante. "Será un partido divertido para ver en todo el mundo. Creo que son dos equipos increíbles los que jugarán el próximo domingo", concluyó. EFE