Sueño y realidad de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez pone empeño en pintar un panorama que los hechos no tardan en desmentir con la misma rotundidad. Ha vuelto a ocurrir esta semana. El pasado miércoles hizo la presentación solemne del plan elaborado por el Gobierno para ejecutar en unión con la sociedad española durante esta década. En sus palabras, el objetivo es impulsar una segunda modernización de España, tras la llevada a cabo por los primeros gobiernos de la democracia, movilizando todas las energías nacionales. El propósito que anima el plan no se reduce a recuperar la economía de la recesión provocada por la pandemia, sino que estriba en aprovechar la ocasión y la ayuda europea para acometer una transformación histórica del país. El presidente del Gobierno se mostró convencido de que repetiremos el éxito colectivo de las generaciones anteriores, porque disponemos de todo lo necesario y, en último término, él no duda de que, si España quiere, nada podrá impedir que lo consiga.