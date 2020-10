Un ingenuo

Me canso, me agoto. Duermo pocas horas durante la noche y atravieso los martes y los miércoles y los jueves como el que va del dormitorio a la cocina en medio de una niebla de puré de guisantes. También la calle está borrosa por esta niebla de carácter mental. Podría venir un autobús rojo, de los de turistas, y mandarme de un golpe al otro mundo, que queda a la vuelta de la esquina. Se tarda menos en ir al otro mundo que a por el pan. Los autobuses de turistas de Madrid no tienen techo, llevan el cerebro al aire y hacen un recorrido previsible por el centro de la ciudad para que el visitante regrese a su país con el billete amortizado. Nunca he subido a uno de esos autobuses que ahora, durante la pandemia, creo que no funcionan. Cuando llego a una ciudad extraña intento comprenderla por mi cuenta, a pie. A veces no hay nada que comprender ni que descomprender y regreso al hotel intentando comprenderme a mí mismo. ¿Quién me mandó coger un avión y recorrer tantos quilómetros para llegar a este hotel hostil? Hotel hostil, he ahí un hallazgo fonético. Se llama aliteración. La vida, en fin, y tal como decía Santa Teresa de Jesús, es una mala noche en una mala posada.