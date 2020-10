El toque de queda y la responsabilidad individual

Era necesario el toque de queda a la vista de que las recomendaciones siguen siendo desatendidas por jóvenes y mayores. Todos. Y que la responsabilidad individual sigue desaparecida en ese sector de la población que está empeñado en que esta grave situación se siga prolongando más. Porque si la gente hubiera sido más disciplinada y se hubiera concienciado de lo que tenemos encima de nuestras cabezas las cifras no serían las que hay ahora. Ni mucho menos. Pero con que un 10% de la población haya sido insolidario desde que el 21 de junio se alzó el estado de alarma hasta que el 25 de octubre se haya tenido que decretar de nuevo el estado de alarma ha sido suficiente para regresar cuatro meses después al miedo acerca de si regresamos de nuevo al confinamiento que sería un duro mazazo psicológico y económico para el país. Y ahí no valdría que los que han incumplido salga a las ventanas a aplaudir a los sanitarios a los que se está volviendo a regresar a esa situación estresante de los meses de marzo a junio. Porque muchas de las personas que ahora están ingresadas en los hospitales contagiados del virus lo están por culpa de todos aquellos que han incumplido. Porque muchos de los ancianos que ahora están sufriendo la soledad de una habitación en un hospital lo están por todos aquellos que han preferido seguir con su ocio, con sus fiestas y eventos personales y apostar por ayudar al virus a que vuelva de nuevo a extenderse, en lugar de haber actuado todos, y no solo el 75% de la población desde el 21 de junio, con el respeto que merece esta situación. Por ese 25% que ha apostado por entender que esto se había acabado y que ya no iba a pasar otra vez y que podían volver a hacer lo mismo de antes estamos ahora en esta situación.