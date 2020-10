Falta una estrategia

A estas alturas de la pandemia, sigue discutiéndose cuál es la mejor estrategia. El desconcierto, bulos, teorías que circulan por la red sobre la covid-19, tanto respecto a la causa u origen, la forma de transmisión, la clínica, la prevención o el tratamiento no son más que un reflejo de las controversias y descalificaciones que se dan entre los científicos o los que así se titulan. No hay consenso. No lo hay porque hay muchas dudas y lo que sabemos es menos de lo que no sabemos. Creíamos que entendíamos este virus, al fin y al cabo es de la familia de los coronavirus y primos hermanos ya habían infectado al ser humano. Creíamos que íbamos a dominarlo como lo hicimos con el SARS y el MERS.