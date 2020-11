Elecciones a Rector en la UA: puesta en valor

Sobre esta cuestión, hay casi tantos matices de opinión, como personas hay en el mundo, seguramente fruto de las propias vivencias y experiencias personales. Inevitablemente vemos el mundo con el filtro de subjetividad que te da la propia experiencia. Pero, vaya por delante, mi máximo respeto a todas las personas, sus matices y sus opiniones.

El que me conoce, sabe de mi admiración por la mujer y el orgullo de mi feminidad. Me llena de orgullo comprobar cómo las mujeres hemos adquirido conciencia de nuestra condición y hemos reclamado el espacio en la sociedad que, durante mucho tiempo, nos fue negado. Me llena de orgullo ver cómo cada vez más mujeres dan un paso al frente y se reivindican como excelentes trabajadoras, madres, profesionales. Y me llena de orgullo comprobar como la sociedad cambia y acepta con naturalidad la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.

Este es un movimiento que ya no tiene marcha atrás, que avanza imparable y con naturalidad. Pero, al mismo tiempo, no creo que sea bueno que se utilice el argumento de “ser” mujer para poner en valor a una persona con respecto a otra. Creo que las mujeres nos merecemos disponer de las mismas oportunidades que los hombres. Y, en igualdad de condiciones, alcanzar una meta, conseguir un puesto o tener una responsabilidad en función de nuestros méritos y capacidades personales.

Hoy una amiga mía me decía, el día 4, después de las elecciones, la noticia no debería ser que una mujer o un hombre es la rector o rectora de la Universidad.

¿Volvemos a estar ahí?

Quizás porque en mi trayectoria profesional, docente y 15 años cargo público, nunca he encontrado que el sexo de una persona sea mérito o demérito de la misma. He trabajado con alcaldes y alcaldesas, directores y directoras, concejalas y concejales, presidentas y presidentes, catedráticos y catedráticas, profesores y profesoras, y como alumna de la facultad de derecho de la universidad de alicante tuve compañeras y compañeros.

Respeto, por encima de todo, las capacidades personales y profesionales que cada uno de nosotros nos forjamos para ser mejores personas y competentes profesionales, para dar cada día lo mejor que tenemos a nuestro entorno personal y profesional, y esto es, con independencia de ser hombre o mujer.

La UA tiene en estos momentos la oportunidad de elegir a la persona que dirigirá esta institución durante los próximos 4, en un momento crucial para nuestra sociedad en general y para nuestra ciudad y provincia en particular, y, por esa responsabilidad, tenemos que ser capaces de elegir al mejor.

Se nos presenta un reto sin precedentes, la reconstrucción de una sociedad, de una economía, de un ánimo dañado y gravemente herido por la pandemia, donde todos vamos a ser piezas necesarias del puzle.

Yo tengo mi decisión tomada.

He escuchado a Pepe Cabezuelo hablar de apertura, visibilidad, de unión, de trabajo en equipo, de impulsar una vertebración efectiva con la sociedad alicantina, con el empresariado y nuestras instituciones Ayuntamiento, Diputación, Generalitat. Le he escuchado agradecer y poner en valor al alma de la universidad, el profesorado. Comprometerse con el personal administrativo y los alumnos a mejorar y avanzar con ellos en la consecución de sus necesidades.

Me ha transmitido su visión de la universidad, internacionalización, investigación, prestigio y excelencia.

Y he escuchado sus propuestas sin plantearme si eso lo decía un hombre o una mujer, sólo un candidato a rector de la UA.

Yo ya he votado, y lo he tenido claro. Quiero dar mi apoyo a una persona capaz, sensible a las necesidades de los demás, sincero, cercano, ilusionado por el futuro y con un plan de trabajo claro.

La Universidad de Alicante, tiene dos buenos candidatos, con competencias académicas demostradas y brillantes bagajes profesionales.

En los próximos años, nos jugamos mucho para el futuro, y éste tiene que estar en manos de los mejores, con independencia de que sean hombres o mujeres.