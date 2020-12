¡Feliz vacuna!

Es imprescindible proteger la ciencia y la sanidad pública. Reivindicar la investigación, el desarrollo y la innovación como armas esenciales de cualquier sociedad. Y ya sabemos lo ocurrido en España como país exportador de talento con insuficiente inversión, una realidad que nos mantiene lejos de la media europea. Ahora bien, los presupuestos del Estado para el nuevo año pretenden dar más estabilidad laboral a los jóvenes investigadores y representan un notable incremento económico. Buen regalo de Reyes y sabroso roscón con sorpresa.

Casado no desaprovecha la ocasión para hacer de las suyas y criticar porque sí. Porque quiere marcar diferencias a toda costa. Naturalmente, no es cuestión de que el Ejecutivo haga propaganda a su favor con la vacuna. Que lo diga este señor es un desprecio a la inteligencia. Todo el mundo conoce bien que Sánchez no ha sacado las dosis de Pfizer de un sombrero mágico y que se pretende una adecuada distribución. No apuntarse ningún tanto particular, cosa que seguramente sí haría el líder del PP. La gestión sanitaria del Gobierno ha podido ser mejor, pero con una fuerte tempestad es preciso achicar agua en la nave, de una u otra forma.

Pese a los problemas actuales en un sentido y otro, es de suponer que la situación general irá mejorando. El Fondo de Recuperación Europeo va a contribuir a esa reactivación económica en la que el sector servicios juega un papel importante para la evolución del empleo. Especialmente, jóvenes y mujeres se llevan la peor parte de esta crisis que socaba las bases de la igualdad de género. La insolvencia empresarial, por si fuera poco, puede provocar una ola de despidos. Todas las heridas tardarán en cicatrizar.

El Gobierno de coalición muestra ciertas discrepancias y rinde cuentas de su primer año en un resbaladizo y espinoso terreno con todo en contra, con estado de alarma y la oposición ruidosa, irresponsable y febril de los populares y de Vox, que no ha aportado ni aporta nada bueno en tiempos muy difíciles. Aun así, algunas leyes sociales han visto el sol y se intenta gobernar de cara a la ciudadanía, no de espaldas a ella, como otros han hecho y hacen. ¡Feliz vacuna y prósperos resultados!