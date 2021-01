El rey necesita una ley

Los monárquicos pueden estar tranquilos. Unidas Podemos tiene una propuesta de Ley de la Corona y trata de la transparencia de la institución y de las funciones del Rey, no es una continuación de la ley de la eutanasia. El PSOE también tiene ley de la Corona para una monarquía adaptada al siglo XXI. ¿Qué es una monarquía adaptada al siglo XXI? La monarquía es una institución antigua y aún no sabemos cómo es el siglo nuevo porque no para de cambiar: se levanta terrorista musulmán y baja dos torres del capitalismo, se vuelve estafador a través de las instituciones a las que confiamos el dinero, la democracia se llena de líderes fascistizantes y mientras nos estamos abrazando, aterrados por la centuria, nos contagiamos de una peste inédita.