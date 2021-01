¿Más fuertes?

Pero algo de razón llevan los que mantienen que de esta saldremos reforzados cuando una servidora, en cuyo diseño de software siempre pensé que se les había olvidado poner una pizca de resiliencia y cuarto y mitad de capacidad para aceptar con entereza todo lo malo que les ocurriera a la gente que me importa, me he sorprendido encajando situaciones a las que nunca pensé que fuera capaz de hacer frente. Nada por otra parte que, por desgracia, no le haya ocurrido en estos tiempos a muchas más personas de las estadísticamente asumibles.

Con estos mimbres, les decía, la otra noche me sorprendí compartiendo las cifras de muerte que cada vía vomita esta pandemia mientras