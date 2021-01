De feminismo, sexo y género

Hemos asistido esta semana a una polémica sobre el mural feminista que decora el centro deportivo de la Concepción en Madrid, un mural que exhibe el rostro de quince mujeres pioneras en la lucha feminista, entre ellas, Rosa Parks, Frida Kalho o la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie cuyo libro, Todas deberíamos ser feministas, recomiendo vivamente. La presión social y política han forzado la rectificación de Ciudadanos que, tras votar junto al PP y Vox para que se quitara, ha cambiado de opinión. C’s rectifica aunque el mural no le convence. Begoña Villacis quiere un feminismo que recoja el feminismo de Vox, el feminismo del PP y todos los feminismos, preguntándose por qué no estaban otras mujeres como Margaret Thatcher. La respuesta es fácil y evidente: la que fuera la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Reino Unido nunca se consideró feminista, odiaba el feminismo, y no hizo nada por la igualdad de las mujeres. De ahí el peligro de confundir mujerismo (presencia de mujeres) con feminismo (defender una ideología), porque el feminismo no viene de serie en todas las mujeres. Vox no comparte la “ideología de género” y en su opinión, el mural “no representa ningún valor para las mujeres”. Cuesta entender que un mural con mujeres que han abanderado y defendido la causa de las mujeres se considere inadecuado para decorar un centro municipal. Esta desafortunada iniciativa de quienes gobiernan el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en pie de guerra al movimiento ciudadano y hace aflorar la confusión existente en torno al feminismo y al género que me gustaría aclarar en estas líneas.