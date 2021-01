Reconstruir no es repetir errores

El diagnóstico no es benévolo. Pero es que ahora las circunstancias arrojan nueva luz sobre este panorama, sobre el paradigma dominante y obliga a una reflexión muy sencilla: lo que hemos dado en llamar “reconstrucción”, en manos de los beneficiarios de esta historia, significará, esencialmente, regresar al pasado. Su discurso se reduce a lo justo para que algunos negocios puedan recuperarse y sobrevivir, mientras las capas populares seguirán sin entrar en el ascensor social; y se da por descontado que hay que mantenerse en el espléndido aislamiento del pedigüeño. Mi tesis es sencilla: no sólo sería un despilfarro confundir reconstrucción con eso, es que, además, es imposible. Intentar prolongar los errores acumulados nos llevarán al despilfarro, a la pobreza y a la suma de desencuentros. Son errores que, en algunos casos, se han visto dramáticamente subrayados en la pandemia, sobre todo por el modelo de turismo y comercio que tenemos, que nos hace muy dependientes de unas condiciones que en el pasado consideramos inamovibles y que hoy descubrimos inestables, movedizas.

Por ello me permito sugerir algunas líneas de acción:

-Hay que evitar a toda costa que a la dualidad económico-territorial subyacente se sume otra: la de una base laboral sin cualificación, débil y sujeta a los mínimos cambios de ciclo frente a nuevos oficios de beneficiados por la reconstrucción y el apoyo a sectores emergentes. Eso pasa por promover la cualificación, reducir la dependencia de determinada hostelería y pequeñísimo comercio, integrar la digitalización en los procesos ciudadanos y favorecerla como alternativa de modernización, hacer un esfuerzo por integrar en la vida ciudadana a nuevas clases medias internacionalizadas -Distrito Digital, UA, Euipo…-.

-Revisar la relación de la ciudad con la economía de servicios reducidos. Alicante no puede ser dependiente de las determinaciones de las poblaciones del auténtico turismo de masas: ha de definir un modelo turístico autónomo, aunque no renuncie a sus rentas de oportunidad geográfica. Pero debe hacerlo sin hipotecar, en nombre del turismo, las decisiones en materia urbanística o cultural. Todo turismo urbano es un turismo de experiencia que quiere gozar de una ciudad real y no de un decorado para turistas. Establecer programas dotados de flexibilidad sobre la vida ciudadana en torno a ejes vivenciales puede ser la única alternativa. La cultura emerge como un motor de identidad y generación de riqueza. Pero ha de ser una cultura poliforme, no apegada a los gustos de las mayorías municipales, en manos de profesionales y buscando sus nichos en los competitivos mercados existentes. Y servir para la atracción de profesionales y emprendedores a Alicante. No pueden concebirse los instrumentos culturales como un archipiélago, sino como una red, con nodos-líderes en los que se revela el compromiso público en esta materia.

-La modernización comercial, pequeño-industrial y de otra clase de servicios, esencialmente descentralizados, debe contemplarse de una manera integral, como parte de los desarrollos urbanos, de la sostenibilidad de los barrios, de la emergencia de nuevas centralidades y de la implicación de la ciudadanía en su realidad más inmediata. Las subvenciones a fondo perdido, la dádiva del poder político a empresas -a veces de pura subsistencia- no van a ser posibles. Los mecanismos actuales de participación y transparencia tampoco: están obsoletos, son incompletos, no liberan datos y favorecen los microclientelismos. La viabilidad de las empresas, el mantenimiento de los puestos de trabajo, la incorporación de nuevas realidades verdes y digitales, requiere de nuevas fórmulas. Se trata de traer a la experiencia urbana los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y su Agenda 2030, de la que aquí, prácticamente, todo se ignora, a diferencia lo que sucede en otras ciudades que la usan como guía en el camino de una nueva modernidad. Y de esos ODS cabe empezar por el último, el que postula que no hay cambios perdurables sin la conformación de Alianzas. Hacer depender las ayudas e inversiones en capital humano y social de la integración en Alianzas, promovidas por los poderes públicos en diálogo con entidades empresariales, sindicales, profesionales y cívicas va a ser algo esencial. Quizá como cooperativas de pequeñas empresas de comercio, hostelería y servicios y con la conformación de planes integrales de “territorios socialmente sostenibles”. Se trata, en fin, de imaginar el futuro pensando en el futuro, y no embargados por una nostalgia que, salvo para unos pocos, tampoco merece la pena.