Al ex tesorero del PP Luis Bárcenas los 4 años de cárcel le han servido, dice, para pensar en “el mal que he podido inferir a la sociedad fruto de la España en la que todo valía” que coincide cronológicamente bastante con la “España va bien” que diagnosticaba José María Aznar. La España en la que todo valía no es España entera, porque Bárcenas reconoce que pudo haber inferido mal a la sociedad. No hay contradicción: para la élite de derecha la sociedad española y España son cosas distintas, por eso les molesta tanto la mitad de los españoles y les gusta tanto eludir impuestos como comer jamón de pata negra, guardar el dinero en paraísos fiscales como ir a los toros. La mayoría de los españoles no estuvo en la España en la que todo valía.