Todo eso que nos rodea

Las elecciones con trazo indepe me pillaron enfrascado en «El hijo del chófer». Para quien lo dezconozca, la obra gira en torno al desvarío de personalidad en un periodista que marcó el paso de la actualidad catalana en la cabecera radicada en Madrid más influyente durante los primeros compases de la transición con lo que uno no sabe qué pensar al respecto, si que a veces la selección de personal deja mucho que desear o si alrededor de los pilares que venía levantando el pujolismo estaba en el ajo hasta el apuntador. El ejemplar en realidad va sobre esto, sobre la perversión enhebrada por la crème de la crème y resulta tan escalofriante, tan sobrecogedor que, desenmarañar lo que ahí se encuentra tejido, tiene un tocao. En fin, tampoco hace falta que lo jure. Cuando a Alfons Quintá, el susodicho, le insistían en saber por qué había sido el elegido para poner en marcha la tevetrés no tenía empacho en responder que por el temor que albergaban a que contara lo que aún podía contar. El cargamento informativo utilizado como arma de extorsión masiva.