Porras políticas

Perdonen señores antidisturbios de la Brimo que me meta donde no me llaman. Pasa que entre los ‘cupaires’ que les quieren disolver, los de Junts que hacen política a su costa desde el Govern de la Generalitat y los que les critican desde Podemos que son Gobierno de España, está uno desorientado… Me pregunto si hay alguien que les defienda. ¿Hay alguien que les tenga en consideración?