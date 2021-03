Travesura o libertad

Estaban los dos pitufos metidos en la ducha mientras su padre hacía la cena y yo le daba a las teclas del ordenador. De vez en cuando escuchaba a lo lejos un «¿cuánto os falta? venga» que no hacía presagiar nada bueno. Y así fue, cuando decidió entrar al baño se encontró con que no habían tenido mejor idea que intentar convertir la ducha en bañera. Tras coger la fregona y acabar con el desaguisado, se fue todo enfadado, momento que aproveché para ir a ver qué habían hecho.

- «Pero chicos, ¡cómo os pasáis! que el agua se sale»- les dije mientras me miraban con sonrisa pícara.

- «Ya, mami, te lo vamos a explicar: los niños son traviesos»- me soltó la niña toda convencida mientras el renacuajo se partía de risa y asentía con la cabeza.

- «¿Traviesos? ¿Pero qué os habéis creído? Tenéis que hacer caso a los papás, ¿creéis que sois libres para...?», momento en que me vino a la cabeza Ayuso y sus sorprendentes y retrógrados lemas, primero «socialismo o libertad» y luego «comunismo o libertad». Ahí la tenemos, enarbolando la bandera de la libertad, apropiándose de una palabra tan valiosa mientras no tiene ningún reparo en afirmar, orgullosa ufana y sin rubor alguno, que, tras las elecciones a la Comunidad de Madrid que ella misma convocó con rapidez con la excusa de la luego fracasada moción de censura en Murcia, no tendría ningún problema para pactar con la ultraderecha de Vox. ¿Libertad para qué? ¿Para recortar en la sanidad pública? ¿Para la desigualdad social?

Eso fue lo que me vino a la mente mientras mis hijos me miraban, entre expectantes y curiosos, para ver cómo terminaba la frase.

- «Bueno, nada, secáos bien, que está la cena»- y me fui.

Hoy toca ducha de nuevo. Voy a ir preparando la fregona.