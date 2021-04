Áreas industriales más competitivas

Es un dato objetivo el hecho de que las áreas industriales que sobresalen del resto por su calidad en los servicios que prestan (mantenimiento, limpieza, jardinería, seguridad, etc.) disponen de un órgano de gestión de pertenencia obligatoria. Por el contrario, en aquellas áreas donde la pertenencia a estos órganos no es obligatoria, como las asociativas, existe malestar entre los propietarios que pagan sus cuotas y los que no, por beneficiarse estos últimos de los servicios instaurados y que pagan exclusivamente los primeros. En las áreas industriales donde no se dispone de ninguna entidad de gestión es donde adquiere un mayor protagonismo la “Teoría de las Ventanas Rotas” aportada en 1969 por Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford.

Esta Teoría viene a decir, en resumen, que si en una nave se rompe el cristal de una ventana y no se arregla, lo normal es que al poco tiempo aparezcan más ventanas rotas y con un poco más de tiempo, sin la vigilancia y el mantenimiento adecuado, desaparecerá el aluminio de las ventanas, precipitándose a la ruina el edificio. Aplicada esta teoría a la cuestión que nos ocupa, podemos decir que si en un área industrial no se tiene un servicio de seguridad y vigilancia que actúe de forma preventiva, rápida y eficaz; si no se mantiene adecuadamente el mobiliario urbano reponiéndolo de inmediato; si no se realizan las intervenciones de mantenimiento oportuno en las zonas verdes; y si la limpieza es deficitaria, se está transmitiendo a las empresas el mensaje de que en esta área industrial no hay ningún órgano de gestión que lo cuide, por lo que a esas empresas no se les aporta ningún valor añadido, y en el momento que puedan se trasladarán a otra área que les haga más competitivos. Un área carente de órgano de gestión profesional se convertirá en un área industrial abandonada.

Con la promulgación de la Ley de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales en 2018, la Comunidad Valenciana es pionera a nivel nacional en la regulación jurídica de la gestión de este tipo de áreas, que lo hace mediante la creación “ex novo” de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM). Hasta entonces, las áreas industriales se venían gestionando con figuras jurídicas no creadas expresamente para tal fin, como las Entidades Urbanísticas de Conservación, Asociaciones de Propietarios, Asociaciones Empresariales, etc.

La Ley valenciana pretende impulsar la mejora de la calidad del suelo industrial, la colaboración público-privada; quiere que las administraciones públicas y las personas que tienen intereses en las mismas colaboren coordinadamente en la creación, conservación, mantenimiento y modernización de los servicios públicos; aspira, en esencia, a que las áreas industriales se transformen en lugares de producción modernos y competitivos, y que las empresas tengan un importante valor añadido por el hecho de ubicarse en ellas.

La Entidad de Gestión y Modernización (EGM) es una entidad colaboradora de la administración cuya pertenencia es obligatoria cuando la mayoría de los titulares afectados han votado a favor de su constitución. Los titulares tienen que solicitar su creación al Ayuntamiento, que es el único que puede autorizarla, aprobar sus estatutos, su plan de actuación y sus recursos, reservándose la potestad para fiscalizarla, controlarla y disolverla.

El área Elche Parque Empresarial, por su buena gestión y por la ejemplar colaboración público privada que se ha desarrollado desde su creación hace ya más de veinte años, se ha erigido en un área empresarial modélica no solo en la Comunidad Valenciana sino también a nivel nacional. El funcionamiento de Elche Parque Empresarial ha sido un ejemplo de inspiración para la Ley Valenciana. Y siendo recomendable tener siempre como guía en nuestro actuar a los mejores, y dándonos la ley esta posibilidad, es necesario que las áreas industriales se adapten cuanto antes y se constituyan estas Entidades con un sistema de gestión profesional.

Con este objetivo, Elche Parque Empresarial ha iniciado ya el trámite administrativo ante el Ayuntamiento de Elche para transformarse en EGM. El Polígono de Carrús va a iniciar en breve los trámites para crear la EGM después de haber llegado a un acuerdo entre el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca (CEDELCO), la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (AESEC) y el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de revitalizarlo y mejorar su competitividad. Le sigue el paso la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de Tres Hermanas de Aspe, que junto con el Ayuntamiento tiene la voluntad de iniciar pronto los trámites administrativos para su transformación.

La economía está atravesando en la actualidad uno de los momentos más difíciles y es obligación de las administraciones y de los empresarios poner en funcionamiento todos los instrumentos a su alcance, entre ellos los jurídicos, para que sus empresas puedan competir en el mercado en las mejores condiciones.