¿De qué hablamos cuando hablamos de recuperación?

El hombre está a dos pasos de la entrada de la finca de pisos de lujo. Cinco viviendas recién reformadas. La última tiene unos 250 metros cuadrados y vistas despejadas. Todas tienen aparcamiento. Lo leo en el cartel que está en la calle. El mismo cartel en el que el hombre se apoya mientras orina en la esquina. A plena luz del día, en pleno centro. Se gira. No me atrevo a mirar si se ha abrochado bien el pantalón, pero creo que no. Pierde el equilibrio y una chica con la raya de ojos difuminada y ojeras profundas le agarra para que no se caiga. Ella ha perdido parte de los dientes delanteros. La miseria siempre se refleja en la dentadura. Siguen su camino agarrados de la cintura y con una bolsa de plástico en las manos.