Más que un pinchazo

Hay quienes sostienen que la carrera política del otrora todopoderoso Francisco Camps se truncó «por solo cuatro trajes», como me consta que hay quienes justifican y hasta aplauden que Bernabé Cano, alcalde de la Nucía y diputado provincial por el PP, se saltara el calendario de vacunación contra el covid. Un protocolo consensuado por las autoridades sanitarias de todo el país que millones de españoles estaban y están respetando por encima de cualquier consideración personal, incluso la del miedo a contagiarse y morir.

Un adelantamiento por la izquierda el de este veterano representante público de la derecha que se materializó en un geriátrico con el acceso restringido y cuya actividad depende en buena parte de él (tiene firmado un concierto con el Ayuntamiento, ¡como para poner objeciones!), que se perpetró cuando más virulento estaba siendo el azote del virus en estas tierras, y que coincidió con el momento en que las vacunas eran un bien escaso que llegaban con cuentagotas mientras las muertes crecían como la mala yerba.

No es la inmunización en sí («al fin y al cabo tenía que hacerlo, solo se adelantó»), como alegan unos. Ni su coste («total, tampoco sale por tanto una dosis»), como disculpan quienes no reparan en que no es lo mismo valor y precio. Especialmente en esta situación de pandemia.

El alcalde de La Nucía se vacunó la mañana de Reyes mientras miles de niños desenvolvían sus regalos que a él le llegaron en forma de anticuerpos. Y lo hizo aprovechándose de su cargo. De otro modo, ni siquiera hubiera estado en ese geriátrico. Por ello, con independencia de lo que resuelva la jueza que le está investigando por un posible delito de cohecho impropio, como le ocurrió a Camps, ni lo del exjefe del Consell fueron solo cuatro trajes ni lo de Cano, únicamente un pinchazo.