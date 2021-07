Una de Berlanga (hijo)

Hace un par de años, José Luis García-Berlanga (hijo del icónico Berlanga del que ahora celebramos cumplimos el centenario), estrenó casi de tapadillo Viva la vida, una película que en otro momento podría haber pasado por TV movie y que precisamente este lunes ha llegado a la parrilla de La 1. Eso sí, a medianoche. Siendo un estreno reciente ni siquiera ha merecido el hueco del prime time.

Cuando nos encontramos ante una producción como esta merece la pena detenernos ante los logotipos de las televisiones que la han hecho posible. En este caso constatamos que Viva la viva se ha levantado gracias a Televisión Española y À Punt. A que los directivos que estaban en las reuniones correspondientes en ambas mesas cuando se repartieron las ayudas dieron el visto bueno para que pasase el filtro. ¿Hubiera conseguido el proyecto colarse de no estar firmado por José Luis García-Berlanga? La respuesta nunca la sabremos.

De lo que sí tenemos constancia es de los resultados. Consultando Filmaffinity, que compendia todas las críticas publicadas en prensa de todos los títulos que pasan por la cartelera comercial, comprobamos que de Viva la vida no existe ni una sola reseña. Recuerdo el día del estreno perfectamente. Vi la película yo solo en la primera sesión, lo cual no es novedad. Pero si me llamó la atención que en la prensa madrileña y catalana no se publicó ni una sola crítica de la película. En ocasiones, es mejor que no hablen de uno.

TVE cuenta con una ventana para sus películas participadas de calidad, Versión española. Otra para las comerciales, que emite en un ciclo en prime time. Después quedan en un limbo esas que no sabe dónde encajar. Como Viva la vida.