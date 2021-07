Dinero o imaginación

Aunque me acusaran de hacer radio en televisión, si de mí dependiera, trasladaría la esencia del programa No es un día cualquiera a un programa diario de La 2, que falta hace. Ya sé que a Carles Mesa no le hace ninguna gracia salir en televisión, pero el fin justifica los medios. No existe en la actualidad un contenedor de servicio público con las ideas tan claras, con una serie de colaboradores tan plural y con un sentido de la diversidad tan marcado en ningún otro programa de la radio pública.

Ya va para 6 años de la cancelación del último programa diario de producción propia que tuvo La 2, Tips, una cosita que no tenía ninguna garra. Comparar Tips con No es un día cualquiera es como cotejar Sálvame con Iñaki y el sexo.

La 2, como decía el poeta, lejana y sola, llegadas estas fechas, queda en barbecho, si es que alguna vez tuvo alguien que mimara sus tierras. Al margen de Tokio, al margen de las noticias, al margen de todos, estaría bien que un equipo de veteranos de Radio 3 con ganas de mimarla (tras las jubilaciones de Julio Ruiz y Javier Tolentino todavía quedan comunicadoras como Lara López) le hicieran cosas bonitas.

Es sólo una sugerencia. De lo contrario, ya lo vemos, no pasaremos de Los gozos y las sombras, Curro Jiménez y Montalbano. Otra vez. Con todo lo que se podría hacer…