He tornat al meu departament, com a docent, ara fa nou mesos. He représ el meu treball al despatx de la Facultat de Filosofia i Lletres. Una sort dels qui som funcionaris que, una vegada deixem els càrrecs de gestió, podem reprendre la dedicació que teníem abans sense cap problema. En el meu cas, la sorpresa més grata –en una època marcada per la comunicació digital– ha sigut la bústia (o taquilla, com vulgueu dir-li) que tenim a l’entrada del nostre Departament. Així, de tant en tant, apareixen mostres impreses –documents, avisos, treballs de l’alumnat i publicacions– que algú ens ha deixat. Aquest estiu m’he trobat un recull de relats breus amb el títol de “42 voreres" (+ La acera de enfrente).

Amb el subtítol “Un llibre divers” he tingut una de les lectures més plaents de l’estiu, en tant que m’he trobat amb una quarantena llarga de veus que abordaven, des del seu punt de vista, la diversitat d’orientacions sexuals. Els relats aporten una dosi important de tendresa i de complicitat amb el lector que, com a professor de literatura que soc, em servirà per a plantejar en les meues classes un exemple de com la literatura pot actualitzar les seues temàtiques per abordar aspectes que ajudaran a formar el futur professorat que em trobaré a les aules.

Què és “la acera de enfrente”? Més enllà d’un terme que té difícil traducció al valencià, per indicar l’opció homosexual de l’altra persona, en el llibre coneixem que els relats publicats procedeixen de la participació dels seus autors en un programa de Ràdio Jove Elx, una iniciativa inicialment impulsada per la Regidoria de Joventut d’aquella ciutat. El programa, dirigit per Víctor M. Sánchez, va servir per donar a conéixer uns textos d’autores i d’autors tan diversos com les temàtiques desplegades. L’autora de la recopilació, Virginia Rodríguez, ha sabut donar sentit a cadascuna de les participacions que han servit al professor Antoni Maestre per escriure una introducció molt suggerent sobre gènere i sexualitat en l’època “post-millennial” que conté en la bibliografia un seguit de recursos educatius ben útils per al nostre treball. Si teniu oportunitat d’aconseguir el llibre, no us la perdeu!

Com són els relats que he llegit? Impressionants, colpidors, suggerents: tres paraules per intentar definir la naturalitat i originalitat amb què s’enfronten autors ben coneguts per nosaltres –tot i no procedir del món de la creació literària– com Celia Luz, Toño Abad, Xavi López, Susy López, Boti G. Rodrigo o Juan David Santiago. Uns activistes LGTBIQ+ que han intentat inserir en els contes la seua reivindicació per a anar aconseguint la igualtat entre persones que, en teoria, no han de patir cap mena de discriminació. Així, amb el permís de l’autor últim citat, en el seu conte “Sumar”, prenc la frase final: “perquè un i un no en sumen necessàriament dos”. Que em disculpen les companyes i els companys de matemàtiques però està clar que en les matèries socials i humanes l’exactitud no existeix. Les combinacions afectives i sexuals que l’ésser humà pot oferir són ben diverses. No ho trobeu apassionant? No entenc per què algunes persones s’entesten en negar-les i en intentar ridiculitzar-les. La condició humana ens porta a viure lliurement i a desenvolupar-nos sense condicionants. Aquesta és la mostra més clara de superació de la nostra espècie.

Diuen que “tota pedra fa paret” i, sense dubte, aquesta publicació n’és un bon exemple. Perquè potser no ens agrade el terme “la acera de enfrente” ja que en tantes ocasions l’hem escoltat amb un sentit despectiu, però el que és obvi és que visibilitzar opcions sexuals i afectives diverses sempre ha de ser un motiu de celebració i més si, com és en aquesta ocasió, podem fer-lo servir amb el nostre alumnat. En una època marcada per les limitacions de comunicació directa, la literatura, a través dels llibres, pot ajudar-nos a transmetre valors d’igualtat i de diversitat. Després de fets recents que ens fan preocupar pel retrocés en l’assumpció de llibertats del col·lectiu LGTBIQ+, cal felicitar el Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant per haver fet possible aquesta publicació. Perquè no calga sempre recordar que hi ha gent que camina per les diverses voreres o camins que la vida ens permet. Perquè continue trobant-me petites joies en la bústia del meu Departament...