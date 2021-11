Corredor Mediterráneo: 20 años son mucho

Hay que ir a Madrid una vez más para conseguir que algún día nuestros trenes solo pasen por Madrid si van a Madrid. Qué paradoja. El "dumping" no solo es fiscal sino que también es una competencia desleal con el día de la marmota que nos obliga a ir a Madrid, una y otra vez, para protestar por tener que ir a Madrid. Hoy habrá mil empresarios en Ifema que entrarán con decisión en el bucle para seguir luchando por una idea que se llama Corredor Mediterráneo y a la que no van a renunciar ni ellos ni nosotros. A ver si algún día como, apócrifamente, dijo Serrat, de Algeciras a Francia corre un tren que pinta de azul nuestro futuro: no rima pero es un sueño bonito que merece la pena soñar. Han pasado 20 años desde que empezara ese sueño que en el caso de la Comunidad Valenciana debe unirnos al mapa de Europa y coser un raíl interminable que siga al norte y más allá. Un sueño que amenaza pesadilla porque en Madrid, gobierne quien gobierne, no lo ven claro, empeñados en que todos paguen el peaje de pasar por sus dominios. Todo el Mediterráneo sufre esta injusticia. Pero Alicante, como siempre, sufre más. El tramo del Corredor que va hacia el sur desvirtúa una de las acepciones de "corredor" porque no es que no corra, es que ni siquiera anda. La "Huerta de Europa" exporta sobre vías que tienen 70 años. Y, sin embargo, exportamos. Ahí está el tren semanal que va de Alicante a Londres y que más que tren es un heroico símbolo de rebeldía, una armada invencible de vagones que esta vez sí vence contra los elementos. ¿Qué no haríamos si el Corredor hiciera honor a su nombre? Es una causa justa y hay que agradecer que los empresarios no hayan cejado en el empeño. Veinte años son mucho, pero son mucho menos de lo que serían si quien tiene influencia no la hubiera puesto al servicio de esta causa.