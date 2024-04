Violencia en los campus de EEUU por la guerra en Gaza: "La universidad lo está gestionando de forma terrible"

Las protestas estudiantiles contra la guerra de Gaza en Estados Unidos se han teñido de violencia en los últimos días al producirse choques entre estudiantes pro-Israel y pro-Palestina. Rectores de Nueva York y California han tomado la decisión sin precedentes de enviar a los antidisturbios al campus, donde generalmente no tienen permitida la entrada ya que las universidades tienen sus propios cuerpos de policía.

"La universidad está gestionando la situación de forma terrible", explica a EL PERIÓDICO Laurie Brand, profesora emérita de Relaciones Internacionales y Estudios de Oriente Próximo de la Universidad del Sur de California (USC), donde se ha suspendido la graduación para los estudiantes de todas las facultades.

La medida, que afecta a 18.000 estudiantes, llegó 10 días después del anuncio de que no se permitiría dar el discurso de graduación a Asna Tabassum, estudiante musulmana que había sido seleccionada por compañeros y profesores solo unos meses atrás como una de las más brillantes de la promoción. La universidad alegó "razones de seguridad" pero no dio más detalles.

"Las voces antimusulmanas y antipalestinas me han sometido a una campaña de odio racista por mi firme creencia en los derechos humanos para todos", escribió la estudiante en una carta a la universidad. "No me sorprenden quienes intentan propagar el odio. Me sorprende que mi propia universidad --mi hogar durante cuatro años-- me haya abandonado", añadió la estudiante.

Rafa Sánchez, estudiante español que dio el discurso de graduación para la Facultad de Ingeniería de USC el año pasado, es escéptico y alude motivos de financiación. "Tener a una 'speaker' que defiende a Palestina en la graduación podría generar a la universidad una crisis de reputación y la retirada de donantes judíos", explica Sánchez a este diario.

Uno de los principales financiadores de Columbia, Robert Kraft, a través de su Centro Hillel para la Vida Judía, anunció el lunes el cese de sus donaciones. "Ya no confío en que Columbia proteja a sus estudiantes y a su personal", escribió Kraft, diciendo que "no se siente cómodo apoyando a la universidad hasta que se tomen medidas correctivas" contra el campamento donde algunos estudiantes fueron grabados expresando apoyo a Hamás. Según el Centro Hillel, desde el inicio de la guerra en Gaza se han registrado 1.395 incidentes antisemitas en campus americanos, siete veces más que el año pasado.

Tampoco los estudiantes judíos son un bloque monolítico. Un ejemplo son los Judíos por el Alto al Fuego del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que reclaman que "estar en contra de las políticas de Netanyahu no es estar en contra de Israel", según explica a este diario David desde Boston. Allí, estudiantes no quieren que sus investigaciones tengan detrás empresas armamentísticas israelíes, algo habitual en el sector de la inteligencia militar en el que son líderes.

Policías antidisturbios contra estudiantes

El campamento pro-Palestina de USC fue pacífico hasta la entrada de la policía el fin de semana. "El profesorado vino el fin de semana para brindar testimonio de lo que estaba pasando", dice la profesora Brand, que lamenta la detención de tres de sus colegas.

Los antidisturbios también entraron en la vecina Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Tras días de campamento propalestino, organizaciones sionistas convocaron una manifestación multitudinaria al lado de las tiendas de campaña. El choque entre ambas facciones no tardó en producirse llegando a las manos en algunos casos. El rectorado tomó la decisión sin precedentes de enviar los antidisturbios.

Estas cargas policiales han abierto heridas ya que UCLA forma parte en el sistema de universidades públicas de California, el estado más progresista del país. En Berkeley, estudiantes californianos iniciaron en los 60 el movimiento por la libertad de expresión, un tema muy presente en el campus. Los estudiantes de Derecho se han puesto en pie contra el decano de la facultad, que escribió una carta abierta pidiendo a los despachos de abogados que no contrataran a los estudiantes que no apoyan a Israel en su guerra contra Hamás.

