E l día que Leonard Bernstein murió, hace más de treinta años, toda la ciudad de Nueva York lloró la marcha del genial director de orquesta. En los alrededores del edificio Dakota, frente a Central Park, la multitud despidió entre aplausos al gran maestro que había reinventado la música norteamericana. Se dice que incluso los obreros, al paso del cortejo fúnebre, se quitaban el casco de trabajo en señal de respeto y gritaban «goodbye, Lenny!» al icono de la Filarmónica de Nueva York. Músico incomparable, carismático, estrafalario, audaz, eléctrico, polémico, a Bernstein le preocupaba marcharse de este mundo sin haber dejado un legado musical. Él, que había compuesto obras inmortales como West Side Story, versión contemporánea de Romeo y Julieta en el Manhattan de mitad de siglo, y que ahora celebra el sexagésimo aniversario del estreno de la película del mismo nombre. 60 años de aquel musical ganador de diez Óscars, que nos hizo cantar «I like to be in America!», y que volverá a los cines esta Navidad en una nueva versión de Spielberg. West Side Story nos ha dejado momentos para la posteridad como la grabación musical que se hizo en 1984, en la que un jovencísimo José Carreras canta «Maríaaaa» a las órdenes de un enfadado Bernstein, y que pueden disfrutar en Internet. Si no lo recuerdan, West Side Story es una historia de amor entre dos jóvenes de bandas rivales, en la que los enamorados se enfrentan a la oposición de su círculo, que considera que esa unión es una traición. Ella es María y él… Tony, como el presidente de la Fundación Lucentum, que estos días vive su particular historia de unión con el CF Intercity, una apuesta de futuro para el HLA Alicante que ha sido recibida con la misma sorpresa y recelo que el romance musicado por Bernstein. Tras años de intensa búsqueda de patrocinios y apoyos que garantizasen la viabilidad del proyecto liderado por Antonio Gallego y Daniel Adriasola, con la vista puesta en potenciar la base y, al tiempo, llevar al primer equipo masculino a la ACB, los gestores del Lucentum han dado el paso de unir sus destinos al Intercity SAD; ustedes ya saben de sobra que es el primer club de fútbol que cotiza en bolsa. La idea, dicen ellos, no es supeditarse al fútbol ni perder la identidad, sino crear un gran club multideporte en Alicante en el que el Lucentum tenga los apoyos necesarios para dar el salto a la Liga Endesa, cuando tan feliz acontecimiento se produzca en la cancha. Esta historia de amor entre dos proyectos deportivos que convergen ha suscitado, como les decía, las mismas suspicacias que los amoríos de Tony y María en el Nueva York de los cincuenta. Y en esa recreación del mito de Romeo y Julieta tres siglos después, el desenlace es prácticamente el mismo que escribió Shakespeare. Confiemos en que esta nueva andadura de la Fundación Lucentum no tenga un final desdichado, como West Side Story, sino que culmine una carrera de éxito como la de Leonard Bernstein, el gran divulgador de la música, ese pianista y compositor polifacético, el más expresivo a la batuta, cuyas melodías siguen más vivas que nunca décadas después de que él se marchara.