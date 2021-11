La presidenta del Gobierno

Un encuentro de Íñigo Errejón, Joan Baldoví y Alberto Garzón no hubiera despertado la misma pasión que la cumbre celebrada por Mónica García, Mònica Oltra, Ada Colau y Yolanda Díaz. Por tanto, no era un encuentro enmarcado en la ideología, sino en el género. La baladronada de Pablo Casado al denunciar un «aquelarre» no solo confirma que el PP se ha apropiado de la prosa de sus socios de Vox. También delata el pánico del aspirante popular, al percibir que ha desaparecido la prima de virilidad para alcanzar La Moncloa.