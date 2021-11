Con el único cese de la subdirectora de Seguridad de la cárcel de Villena, detenida este miércoles por denunciar una falsa agresión supuestamente instigada por sus propios compañeros, Instituciones Penitenciarias no puede pretende coser el roto que este turbio suceso ha provocado en esa dirección general, en el penal y, lo más grave, en un colectivo, el de los funcionarios de prisiones, ya de por sí condenado a estar bajo sospecha. A la espera de lo que al final confirmen las pesquisas de la Guardia Civil, cabe preguntarse qué se buscaba y quién ha sacado rédito, o pretendía hacerlo, de esta acción. Según el relato de la mujer, el ataque se habría producido un día antes de que declarara en una investigación interna por la reducción a golpes de un preso por parte de tres compañeros de los que dos, ¡vaya casualidad!, están afiliados a Tampm y el tercero lo hizo poco después. Una asociación sin representación sindical (se creó hace apenas tres años y aún no ha concurrido a unas elecciones) pero que en estos momentos quizá sea la que, con sus denuncias, más quebraderos de cabeza le está causando al director de la cárcel y a la cúpula de Prisiones. La misma cúpula que sin esperar a que se aclarara el incidente se lanzó en tromba a apoyar a la subdirectora y a condenar el ataque. Con el mismísimo ministro Marlaska a la cabeza, por cierto. ¿Entienden por qué con uno no basta?